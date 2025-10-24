Đà Nẵng: Theo vết, đón lõng bắt bị can sau 9 tháng trốn truy nã

Ngày 24.10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng bị truy nã nguy hiểm là Phạm Anh Tuấn (49 tuổi, trú P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), sau gần 9 tháng bị can này lẩn trốn.

Phạm Anh Tuấn bị bắt giữ sau 9 tháng trốn truy nã ẢNH: Đ.X

Theo kết quả điều tra, khoảng 16 giờ ngày 5.2, tại quán cà phê số 1 Đầm Rong 1 (P.Hải Châu), trong lúc cự cãi đòi nợ, Tuấn bất ngờ rút dao đâm ông L.B.D (56 tuổi, cùng trú địa phương) gây thương tích 23%.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã Tuấn về hành vi "cố ý gây thương tích".

Qua thời gian dài theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Tuấn đang ẩn náu tại các rẫy của người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các đơn vị nghiệp vụ tổ chức vây ráp, bắt giữ đối tượng trốn truy nã ẢNH: Đ.X

Ngay sau đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã cử 2 tổ công tác phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng CSGT cùng lực lượng công an 4 xã ở tỉnh Lâm Đồng tổ chức rà soát, bí mật theo dõi.

Chờ đến khi Tuấn đón xe khách quay về quê, di chuyển đến Trạm CSGT Thăng Bình (TP.Đà Nẵng) thì lực lượng phối hợp đã đón lõng, bắt giữ.

Văn phòng Cơ quan Công an TP.Đà Nẵng đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Phạm Anh Tuấn theo quy định pháp luật.

