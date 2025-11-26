Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng

Ngày 26.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo hàng nghìn người tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng chức năng tập trung rà soát, xử lý các nghi phạm lợi dụng hình thức đầu tư tiền ảo để lừa đảo trên không gian mạng.

Công an TP.Đà Nẵng lấy lời khai đối với nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo tiền mã hóa, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng ẢNH: C.X

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, ở xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, ở P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) đã tạo lập dự án ma mang tên TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để lôi kéo người đầu tư.

Duy và Thỏa đồng thời thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, ở P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) vận hành hệ thống kỹ thuật, lập trình chức năng gắn ví cá nhân vào hệ thống để toàn bộ giao dịch của người dùng chuyển trực tiếp về ví của các nghi phạm.

Các nghi phạm tung tin đồng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance; kèm theo đó là các gói đầu tư lợi nhuận "khủng" và chính sách trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Khi lượng người tham gia suy giảm, các nghi phạm đóng website, viện lý do bảo trì, bị hacker tấn công rồi tiếp tục lập dự án mới để lừa đảo.

Nhằm mở rộng quy mô, Duy và Thỏa còn liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, ở P.Hải Vân) xây dựng kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream và tổ chức hội thảo tại nhiều tỉnh thành.

Các nghi phạm tuyển nhiều trưởng nhóm tại địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành mạng lưới đa cấp rộng khắp.

Công an lấy lời khai nhiều nghi phạm trong đường dây lừa đảo tiền mã hóa ẢNH: C.X

Công an TP.Đà Nẵng xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm nghi phạm đã triển khai 3 vụ lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Khám xét và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20 GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu. Đồng thời, phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.

Công an TP.Đà Nẵng đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo nói trên sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa xác minh rõ ràng, để tránh nguy cơ bị lừa đảo.