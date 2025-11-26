Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/11/2025 13:34 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo hơn 8.000 người trên toàn quốc tham gia, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng.

Ngày 26.11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo mô hình đa cấp biến tướng, lôi kéo hàng nghìn người tham gia.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng chức năng tập trung rà soát, xử lý các nghi phạm lợi dụng hình thức đầu tư tiền ảo để lừa đảo trên không gian mạng.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng - Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng lấy lời khai đối với nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo tiền mã hóa, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng

ẢNH: C.X

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, ở xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, ở P.Hải Vân, TP.Đà Nẵng) đã tạo lập dự án ma mang tên TOSI nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain và xây dựng các website như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để lôi kéo người đầu tư.

Duy và Thỏa đồng thời thuê Dương Quang Hải (41 tuổi, ở P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng) vận hành hệ thống kỹ thuật, lập trình chức năng gắn ví cá nhân vào hệ thống để toàn bộ giao dịch của người dùng chuyển trực tiếp về ví của các nghi phạm.

Các nghi phạm tung tin đồng TOSI do tập đoàn Nhật Bản phát hành, chuẩn bị niêm yết trên sàn Binance; kèm theo đó là các gói đầu tư lợi nhuận "khủng" và chính sách trả thưởng theo mô hình đa cấp.

Khi lượng người tham gia suy giảm, các nghi phạm đóng website, viện lý do bảo trì, bị hacker tấn công rồi tiếp tục lập dự án mới để lừa đảo.

Nhằm mở rộng quy mô, Duy và Thỏa còn liên kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, ở P.Hải Vân) xây dựng kênh YouTube "TOSI VIETNAM", sản xuất video quảng bá sai sự thật, livestream và tổ chức hội thảo tại nhiều tỉnh thành.

Các nghi phạm tuyển nhiều trưởng nhóm tại địa phương để lôi kéo người tham gia, hình thành mạng lưới đa cấp rộng khắp.

Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa, chiếm đoạt hơn 90 tỉ đồng - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai nhiều nghi phạm trong đường dây lừa đảo tiền mã hóa

ẢNH: C.X

Công an TP.Đà Nẵng xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm nghi phạm đã triển khai 3 vụ lừa đảo liên tiếp, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 người trên toàn quốc.

Khám xét và thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng thu giữ 11 máy tính xách tay, 16 điện thoại di động, hơn 20 GB dữ liệu mã nguồn, khoảng 1.000 trang tài liệu. Đồng thời, phong tỏa hơn 1,1 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng, gần 100.000 USDT trong các ví tiền ảo và nhiều bất động sản liên quan.

Công an TP.Đà Nẵng đề nghị các bị hại trong vụ lừa đảo nói trên sớm trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo quy định; đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các dự án đầu tư trên không gian mạng khi chưa xác minh rõ ràng, để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Tin liên quan

Chủ Tập đoàn Crystal Bay tố bị mạo danh phát hành tiền mã hoá Nha Trang Travel

Chủ Tập đoàn Crystal Bay tố bị mạo danh phát hành tiền mã hoá Nha Trang Travel

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Crystal Bay, việc một số đối tượng mạo danh cá nhân ông phát hành đồng tiền điện tử Nha Trang Travel Coin là có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Đánh sập đường dây đa cấp 'BTC Short' gần 18 tỉ đồng, khởi tố 2 bị can

Giám đốc buôn rau giở chiêu trò đa cấp, lừa đảo 40 tỉ đồng

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo lừa đảo tiền mã hóa Đà Nẵng tiền ảo đa cấp lừa đảo đầu tư tiền ảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận