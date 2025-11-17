Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề nghị truy tố Shark Thủy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trần Cường
Trần Cường
17/11/2025 17:47 GMT+7

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (hay còn được gọi là Shark Thủy) cùng 28 người khác bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố.

Ngày 17.11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy

ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong vụ án, Bộ Công an đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trước đó, ngày 21.3.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Shark Thủy Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5.12.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố ông Thủy về tội đưa hối lộ.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy cùng các bị can liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.

