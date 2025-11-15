Phó viện trưởng Viện KSND TP.Huế bị khởi tố về tội danh 'nhận hối lộ'

Ngày 15.11, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Nhơn Vượng (61 tuổi, trú tại TP.Huế), Phó viện trưởng Viện KSND TP.Huế cùng ông Trần Xuân Phú (42 tuổi, trú tại TP.Huế), Phó phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội của Viện KSND TP.Huế về cùng tội danh “nhận hối lộ”.

Ông Trần Nhơn Vượng và Trần Xuân Phú bị khởi tố do nhận hối lộ trong một vụ án đánh bạc trước đó, xảy ra tại TP.Huế.

Các bị cáo trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc được TAND TP.Huế xét xử tháng 8.2025 ẢNH: C.T.V

Ông Trần Nhơn Vượng sau khi khởi tố được Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao cho tại ngoại.

Trước đó, ngày 21.8, TAND TP.Huế đã xét xử 7 bị cáo trong vụ án “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm: Nguyễn Lê Đức (32 tuổi), Võ Huyền Linh Phương (30 tuổi), Le Vui Thi (51 tuổi, quốc tịch Australia, tên gọi khác Lê Thị Vui), Lê Văn Cu (47 tuổi), Lê Thị Kim Hiền (39 tuổi), Nguyễn Phan Mỹ Huyền (29 tuổi), Huỳnh Tạo (40 tuổi). Tất cả cùng trú tại TP.Huế.

Theo cáo trạng, cuối năm 2024, nhóm bị cáo nói trên bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế (cũ) phối hợp Công an P.An Đông (cũ) phát hiện, làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua ứng dụng Zalo với số tiền giao dịch lên đến nhiều tỉ đồng.

Qua xem xét tính chất vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Lê Đức 2 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Lê Thị Kim Hiền 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Phan Mỹ Huyền 1 năm tù; Võ Huyền Linh Phương 70 triệu đồng về tội "tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo: Le Vui Thi bị xử phạt 100 triệu đồng, Lê Văn Cu 20 triệu đồng, Huỳnh Tạo 25 triệu đồng về tội đánh bạc. Đồng thời, HĐXX buộc tất cả các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Cũng liên quan vụ án này, vào giữa tháng 9.2025, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Thái Thị Hồng Vân, Phó chánh án Tòa dân sự TAND TP.Huế về tội danh "nhận hối lộ".

Hiện, vụ án đang được Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.