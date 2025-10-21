Thêm 5 cán bộ thuộc Bộ LĐ-TB-XH (cũ) bị khởi tố về tội nhận hối lộ

Tối 21.10, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ và các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 bị can về tội nhận hối lộ, 1 bị can về tội môi giới hối lộ, liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ LĐ-TB-XH (nay là Bộ Nội vụ).

Các bị can bị khởi tố về tội nhận hối lộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB-XH), gồm: Lê Thanh Hà, cựu Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, châu Phi; Nguyễn Thành Hưng, cựu chuyên viên Phòng Pháp chế; Phan Thị Thu Trang, cựu chuyên viên Phòng Pháp chế; Đỗ Vân Hương, quyền Trưởng phòng Pháp chế; Tạ Thị Thanh Thúy, cựu Trưởng phòng Pháp chế.

Ông Nguyễn Lâm Sơn, kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp chế, bị khởi tố tội môi giới hối lộ.

Kết quả điều tra mở rộng xác định các bị can là lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, gồm ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động trong nước (đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án) và 5 bị can kể trên đã có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nhóm bị can này còn móc nối với bị can Nguyễn Lâm Sơn, kinh doanh dịch vụ tư vấn pháp lý để "chạy" giấy phép. Các doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền "bôi trơn" cho Tống Hải Nam và các bị can liên quan trên.

Bộ Công an cho biết, các quyết định và lệnh tố tụng đối với 6 bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn. C03 đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản.

C03 đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, tố giác để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ Phòng 6, C03 tại số 47 Phạm Văn Đồng, P.Phú Diễn (Hà Nội) hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Thiện Thanh Bình theo số điện thoại 0339468888.

Liên quan vụ án này, trước đó C03 đã khởi tố 15 bị can về 2 nhóm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH và 3 lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước gồm ông Tống Hải Nam, Cục trưởng; ông Nguyễn Gia Liêm, cựu Phó cục trưởng và ông Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng, cùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

11 bị can còn lại là lãnh đạo, nhân viên của các doanh nghiệp kể trên, cùng bị khởi tố tội vi phạm quy định về kế toán. Trong đó, có ông Nghiêm Quốc Hưng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Hoàng Long; Nguyễn Đình Thám, Phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng giám đốc Công ty JHL; Nghiêm Văn Định, Giám đốc Công ty Incoop 3…

C03 xác định, Công ty Hoàng Long và các đơn vị có liên quan đã lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động để tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

C03 cũng làm rõ ông Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo LĐ-TB-XH và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.