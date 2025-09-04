2 em của Shark Thủy bị khởi tố

Chiều 4.9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đang điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng, C03 xác định, ngoài hành vi phạm tội của 6 bị can đã khởi tố về 3 tội danh nêu trên, cơ quan này còn làm rõ việc 23 quản lý kinh doanh của Công ty Egame, gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thủy, còn được biết đến là Shark Thủy); Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thủy); Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung); Phạm Thị Ngoan; Vũ Thị Dung; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh; Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Bùi Kim Thủy; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C03 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người nêu trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng nên được cho tại ngoại. Cạnh đó, quá trình làm việc, các bị can này đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra.

19 bị can còn lại bị bắt tạm giam để điều tra.

Bộ Công an cho hay, các quyết định và lệnh tố tụng đối với 23 bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan. C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

C03 kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan chủ động đến khai báo và khắc phục hậu quả để được xem xét chính sách khoan hồng. Địa điểm tiếp nhận tại Phòng 6 C03, số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, liên hệ điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967844475.

Trước đó, ngày 21.3.2024, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 5.12.2024, C03 tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố ông Thủy về tội đưa hối lộ.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.