Công an cảnh báo chiêu trò lừa đảo, sinh viên coi chừng sập bẫy

Những "con mồi" của tín dụng đen

Mới đây, lực lượng Công an TP.HCM đồng loạt tổ chức ra quân bóc xóa các bảng quảng cáo, tờ rơi sai quy định tại nhiều tuyến đường, khu dân cư. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu thập nhiều số điện thoại in trên quảng cáo cho vay, dịch vụ hút hầm cầu; đồng thời vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin.

Nếu sinh viên bị dẫn dụ vào công việc phát tờ rơi quảng cáo cho vay trái phép, sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy ẢNH: T.N

Đáng chú ý, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM, tại P.Thuận An và P.Bà Rịa, từ việc triển khai cạo xóa quảng cáo sai quy định, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện đối tượng phát tờ rơi quảng cáo cho vay trái phép. Qua công tác này, PC02 đã nhanh chóng vào cuộc, đấu tranh xử lý.

Cụ thể, PC02 đã làm rõ P.V.D (30 tuổi) có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. D. thất nghiệp, tự tổ chức hoạt động cho vay góp tại TP.Vũng Tàu cũ, với lãi suất thấp nhất 0,83%/ngày. Qua mở rộng điều tra, đến nay đã xác định nhiều bị hại vay tiền của D. Tổng số tiền D. thu lợi bất chính là 107.000.000 đồng, gồm tiền lãi vượt mức quy định và tiền phí.

Đáng chú ý, một số đối tượng còn giả mạo logo, hình ảnh lực lượng công an, chèn vào các mẫu quảng cáo cho vay để tạo niềm tin, lừa đảo người dân. Đây là thủ đoạn tinh vi, khiến nhiều người nhẹ dạ sập bẫy tín dụng đen. Ngoài ra, trong quá trình ra quân, Công an TP.HCM ghi nhận thủ đoạn các đối tượng trực tiếp phát card visit in số điện thoại cho vay tại nơi đông người, các điểm dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Giả mạo logo, hình ảnh lực lượng công an chèn vào các mẫu quảng cáo cho vay ẢNH: PC02

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, nhận định: "Tân sinh viên thường xa nhà, thiếu kinh nghiệm, lại cần tiền chi tiêu nên rất dễ trở thành "con mồi" của tín dụng đen". Từ đó, đại úy Thịnh khuyến nghị: "Sinh viên cần ghi nhớ tuyệt đối không vay tiền qua tờ rơi, mạng xã hội hay số điện thoại lạ. Đây đều là những đường dây cho vay nặng lãi trá hình. Khi khó khăn tài chính, hãy tìm đến ngân hàng, quỹ tín dụng, các chương trình hỗ trợ sinh viên của trường, đoàn thể, hoặc liên hệ trực tiếp với nhà trường để được hướng dẫn. Cảnh giác với các lời mời gọi "vay nhanh - không cần thủ tục" vì phía sau là lãi suất cắt cổ, kèm theo đe dọa, khủng bố tinh thần khi không trả được nợ".

Đồng thời, đại úy Thịnh khuyên nên chia sẻ thông tin với gia đình, thầy cô, bạn bè thay vì tự giải quyết một mình.

Coi chừng bị khởi tố hình sự khi đi làm thêm

Bên cạnh đó, vì muốn tìm việc làm, nhiều tân sinh viên tìm đến công việc phát tờ rơi, nhưng nếu chẳng may bị dẫn dụ phát tờ rơi quảng cáo cho vay trái phép sẽ có thể dẫn tới nhiều hệ lụy. Khuyến nghị trong trường hợp này, đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cho rằng sinh viên phải kiểm tra kỹ nội dung tờ rơi trước khi nhận việc. Nếu thấy nội dung "cho vay nhanh - vay tiền trả góp - không cần thế chấp"… thì đó là quảng cáo cho vay trái phép, tuyệt đối không tham gia.

Theo đại úy Thịnh, sinh viên nên lựa chọn công việc thông qua kênh chính thống như trung tâm giới thiệu việc làm của trường, Đoàn thanh niên, công ty có giấy phép rõ ràng. Hãy chọn công việc lành mạnh, an toàn, vừa kiếm thêm thu nhập vừa rèn luyện kỹ năng như phục vụ quán ăn, gia sư, bán hàng bán thời gian, hỗ trợ sự kiện…

Khi đi thuê trọ, sinh viên cần cẩn trọng để tránh bị lừa ẢNH: HUY LÊ

"Không vì cần tiền gấp mà nhận việc mù quáng. Nếu tham gia phát tờ rơi quảng cáo tín dụng đen, sinh viên có thể bị xử phạt hành chính và vô tình tiếp tay cho tội phạm. Tân sinh viên hãy tỉnh táo, chọn việc làm chân chính, tìm nguồn vay hợp pháp. Một quyết định vội vàng có thể dẫn đến hậu quả lâu dài cho bản thân và gia đình", đại úy Thịnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cũng khuyến nghị tân sinh viên tuyệt đối không cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Theo đại úy Thịnh, nhiều tân sinh viên do thiếu kinh nghiệm, thấy dễ kiếm tiền nên đồng ý cho người lạ mượn hoặc thuê tài khoản ngân hàng với giá vài trăm nghìn đồng/tháng. Thực chất, đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm. "Tài khoản của bạn có thể bị sử dụng để rửa tiền, nhận tiền lừa đảo, đánh bạc online. Khi cơ quan công an điều tra, chính bạn là người đứng tên tài khoản và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nguy hiểm hơn, bạn có thể bị khởi tố hình sự với vai trò đồng phạm tội lừa đảo, rửa tiền", anh Thịnh chỉ ra.

Tân sinh viên thường xa nhà, thiếu kinh nghiệm, lại cần tiền chi tiêu nên rất dễ trở thành "con mồi" của tín dụng đen.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh, Bí thư Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM

Đồng thời, khi cần mở tài khoản, chỉ thực hiện tại ngân hàng, tuyệt đối không bán thông tin cá nhân. Nếu phát hiện đối tượng dụ dỗ, báo ngay cho công an địa phương hoặc thầy cô, Đoàn thanh niên để kịp thời ngăn chặn. "Nên nhớ tài khoản ngân hàng là "chứng minh nhân thân tài chính" của bạn. Đừng vì vài trăm nghìn đồng mà đánh đổi cả tương lai", đại úy Thịnh lưu ý.

Những chiêu trò lừa đảo thuê trọ đầu năm học

Đầu năm học mới, khi tân sinh viên lên thành phố nhập học cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng giăng bẫy lừa đảo thuê trọ. PC02 cũng đã có những cảnh báo cho tân sinh viên.

Một số thủ đoạn lừa đảo thuê trọ phổ biến được PC02 chỉ ra: đầu tiên là đăng hình nhà trọ trên mạng, với hình ảnh đẹp, sạch sẽ, giá rẻ, vị trí thuận lợi và yêu cầu chuyển cọc online để giữ phòng; khi đến xem thì phòng không đúng như hình, hoặc địa chỉ không tồn tại. Một chiêu trò nữa là đối tượng giả danh người cho thuê, dẫn đi xem trọ, sau khi nhận tiền cọc thì cắt liên lạc. Thứ 3 là đối tượng thuê một phòng, sau đó đăng tin cho thuê lại; nhận cọc của nhiều người rồi biến mất, để lại chủ trọ và sinh viên cãi vã. Thứ 4 là dụ dỗ ký hợp đồng "ma"; soạn hợp đồng có chữ ký giả, con dấu giả; thu tiền đặt cọc, phí quản lý rồi bỏ trốn.

Trước những thủ đoạn này, PC02 khuyến nghị: không chuyển cọc khi chưa đến tận nơi, gặp trực tiếp chủ nhà; xác minh thông tin chủ trọ: kiểm tra giấy tờ nhà đất, chứng minh nhân thân; ký hợp đồng rõ ràng: có chữ ký hai bên, giữ biên nhận tiền; cảnh giác với giá thuê quá rẻ, yêu cầu gấp rút đặt cọc; nếu nghi ngờ lừa đảo, báo ngay công an địa phương để được hỗ trợ.