T.Ư Đoàn phát động tuổi trẻ chung tay ủng hộ nhân dân Cuba

Sáng 22.8, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động trên toàn hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ Cuba", thời gian đến hết ngày 16.10.2025.

Anh Bùi Quang Huy phát động chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ Cuba" ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Mối quan hệ thủy chung Việt Nam - Cuba

Phát biểu tại lễ phát động, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam - Cuba luôn là biểu tượng mẫu mực, sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Ngày 13.8 vừa qua, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư tổ chức phát động cấp quốc gia chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13.8 -16.10.2025) nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Anh Bùi Quang Huy ủng hộ tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Vì vậy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động trên toàn hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ Cuba", thời gian đến hết ngày 16.10.2025.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị, hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba; kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên, hội viên, thiếu niên, nhi đồng chia sẻ khó khăn cùng nhân dân Cuba, thông qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.

"Nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu sắc"

Anh Bùi Quang Huy cho biết, có nhiều hình thức ủng hộ như: tổ chức chương trình quyên góp tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, lễ chào cờ, sinh hoạt hằng tuần; quét mã QR chuyển khoản, ứng dụng di động, trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: viết thư, vẽ tranh, làm báo tường, sáng tác thơ ca về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba; tích cực triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ" gây quỹ ủng hộ thiếu nhi Cuba…

Anh Nguyễn Tường Lâm ủng hộ tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ủng hộ tại lễ phát động ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Minh Triết ủng hộ tại lễ phát động ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Mỗi đóng góp của chúng ta dù nhỏ bé nhưng đều là nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu sắc và tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Cuba - người bạn thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách.

Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tiếp nối mạch nguồn truyền thống quý báu của cha ông đã dày công vun đắp, khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong việc giữ gìn, phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, để tình cảm thiêng liêng ấy mãi bền vững trong hiện tại và tương lai", anh Bùi Quang Huy nói.

Anh Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng các đại biểu ủng hộ nhân dân Cuba tại lễ phát động ẢNH: ĐĂNG HẢI

Dịp này, Báo Thanh Niên phát động cán bộ, công nhân viên chung tay ủng hộ nhân dân Cuba với tổng số tiền hơn 135 triệu đồng.