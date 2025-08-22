Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

T.Ư Đoàn phát động tuổi trẻ chung tay ủng hộ nhân dân Cuba

Vũ Thơ
Vũ Thơ
22/08/2025 10:33 GMT+7

Hưởng ứng 'Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025' và hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (2.12.1960 - 2.12.2025), T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ phát động chương trình 'Tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ nhân dân Cuba'.

Sáng 22.8, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động trên toàn hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ Cuba", thời gian đến hết ngày 16.10.2025.

T.Ư Đoàn phát động tuổi trẻ chung tay ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy phát động chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ Cuba"

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Mối quan hệ thủy chung Việt Nam - Cuba

Phát biểu tại lễ phát động, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, mối quan hệ Việt Nam - Cuba luôn là biểu tượng mẫu mực, sáng ngời của tình đoàn kết quốc tế giữa hai dân tộc cùng chung lý tưởng độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Ngày 13.8 vừa qua, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư tổ chức phát động cấp quốc gia chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13.8 -16.10.2025) nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

T.Ư Đoàn phát động tuổi trẻ chung tay ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy ủng hộ tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Vì vậy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động trên toàn hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam chung tay ủng hộ Cuba", thời gian đến hết ngày 16.10.2025.

 Anh Bùi Quang Huy đề nghị, hệ thống Đoàn, Hội, Đội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba; kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên, hội viên, thiếu niên, nhi đồng chia sẻ khó khăn cùng nhân dân Cuba, thông qua các kênh trực tiếp và trực tuyến.

"Nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu sắc"

Anh Bùi Quang Huy cho biết, có nhiều hình thức ủng hộ như: tổ chức chương trình quyên góp tại các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, lễ chào cờ, sinh hoạt hằng tuần; quét mã QR chuyển khoản, ứng dụng di động, trang tin điện tử của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tổ chức các phong trào thi đua sáng tạo trong trường học như: viết thư, vẽ tranh, làm báo tường, sáng tác thơ ca về tình hữu nghị Việt Nam - Cuba; tích cực triển khai phong trào "Kế hoạch nhỏ" gây quỹ ủng hộ thiếu nhi Cuba…

T.Ư Đoàn phát động tuổi trẻ chung tay ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Tường Lâm ủng hộ tại chương trình

ẢNH: ĐĂNG HẢI

T.Ư Đoàn phát động tuổi trẻ chung tay ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, ủng hộ tại lễ phát động

ẢNH: ĐĂNG HẢI

T.Ư Đoàn phát động tuổi trẻ chung tay ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Minh Triết ủng hộ tại lễ phát động

ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Mỗi đóng góp của chúng ta dù nhỏ bé nhưng đều là nghĩa cử cao đẹp, gửi gắm tình cảm sâu sắc và tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân Cuba - người bạn thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách.

Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay tiếp nối mạch nguồn truyền thống quý báu của cha ông đã dày công vun đắp, khẳng định trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong việc giữ gìn, phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, để tình cảm thiêng liêng ấy mãi bền vững trong hiện tại và tương lai", anh Bùi Quang Huy nói.

T.Ư Đoàn phát động tuổi trẻ chung tay ủng hộ nhân dân Cuba - Ảnh 6.

Anh Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng các đại biểu ủng hộ nhân dân Cuba tại lễ phát động

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Dịp này, Báo Thanh Niên phát động cán bộ, công nhân viên chung tay ủng hộ nhân dân Cuba với tổng số tiền hơn 135 triệu đồng.

Tin liên quan

Nữ sinh Hà Nội đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh Việt Nam - Cuba

Nữ sinh Hà Nội đoạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh Việt Nam - Cuba

Giải nhất cuộc thi vẽ tranh 'Thiếu nhi Việt Nam - Cuba, thắm tình hữu nghị' được trao cho nữ sinh Nguyễn Hoa Trà My (lớp 5 Trường tiểu học Lê Lợi, P.Ngô Quyền, TX.Sơn Tây, Hà Nội).

T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam - Cuba: Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt

Thanh niên Việt Nam - Cuba vun đắp 'mối quan hệ biểu tượng của thời đại'

Khám phá thêm chủ đề

ủng hộ Cuba Việt Nam - Cuba T.Ư Đoàn tuổi trẻ ủng hộ Cuba
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận