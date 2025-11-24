Bắt tạm giam 'nữ quái' lừa đảo nhiều tỉ đồng tại Gia Lai

Ngày 24.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (40 tuổi, trú tại P.Pleiku, Gia Lai) bị bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Hồng Thảo có hành vi đưa ra thông tin không có thật, cần tiền để thực hiện việc đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng hoặc mua bán đất đai để chiếm tài sản.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (mặc áo khoác màu đỏ) bị tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" ẢNH: CƠ QUAN CÔNG AN GIA LAI

Những năm gần đây, bà Thảo tạo ra vỏ bọc đại gia bất động sản, mua bán trong lĩnh vực này khá rầm rộ. Đối tượng này đã vay mượn của nhiều người với số tiền lớn để đầu tư cũng như đáo hạn ngân hàng, với lời hứa hẹn sẽ trả cả gốc lẫn lãi suất hậu hĩnh. Sau những lần chi trả sòng phẳng theo cam kết, Thảo tiếp tục mượn với số tiền lớn hơn, sau đó chiếm đoạt.

Qua điều tra ban đầu, bà này đã đưa các giấy tờ giả nhằm chứng minh bản thân đang có hoạt động mua bán đất đai để bị hại tin tưởng cho vay mượn tiền rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của các cá nhân.

Việc bà Thảo bị khởi tố, tạm giam cũng gây rúng động dư luận tại Gia Lai bởi có nhiều thông tin chưa được kiểm chứng bà này vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.