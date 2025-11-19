Bắt tạm giam nữ 'cò đất' làm giả hợp đồng mua bán đất lừa đảo tiền bạn thân

Ngày 19.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Duyên (28 tuổi, trú P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Bùi Thị Duyên (28 tuổi) đã làm hợp đồng giả, chiếm đoạt 500 triệu đồng của bạn thân ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, Duyên bàn bạc với bạn thân là chị Chu Thị Nhàn (37 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) về việc chung vốn buôn bán đất. Tin tưởng bạn vì biết Duyên vốn hành nghề "cò đất", chị Nhàn chuyển 500 triệu đồng cho Duyên để hợp tác đầu tư.

Tháng 7.2025, Duyên tìm được một lô đất ở P.Điện Bàn (TP.Đà Nẵng) giá 500 triệu đồng và đặt cọc 180 triệu đồng.

Tuy nhiên, Duyên đã làm giả hợp đồng mua bán lô đất, nâng giá lên 1 tỉ đồng, đồng thời làm giả việc đã đặt cọc đủ 500 triệu đồng để gửi cho chị Nhàn.

Khi chị Nhàn vào TP.Đà Nẵng xem đất, cả 2 thống nhất góp tiếp tiền để hoàn tất giao dịch. Nhưng hơn 300 triệu đồng trong số tiền 500 triệu đồng mà chị Nhàn chuyển trước đó đã bị Duyên rút ra tiêu xài cá nhân, khiến việc mua đất bất thành.

Nghi ngờ, chị Nhàn tự tìm hiểu và phát hiện giá trị thật của lô đất không đúng như hợp đồng Duyên cung cấp, nên gửi đơn tố cáo đến Công an TP.Đà Nẵng.

Kết quả giám định xác định toàn bộ hợp đồng mua bán mà Duyên đưa ra là giả mạo, chữ ký chủ đất bị làm giả và giá trị lô đất bị nâng khống nhằm lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng của chị Nhàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam Duyên để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.