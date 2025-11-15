Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Nữ 'cò đất' lén lút sang tên, chiếm đoạt hàng loạt thửa đất

Huy Đạt
Huy Đạt
15/11/2025 17:24 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam người phụ nữ vì lợi dụng làm 'dịch vụ đất đai' (cò đất) lén lút sang tên, chiếm đoạt nhiều thửa đất của người dân.

Ngày 15.11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng, cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Uyên (33 tuổi, ở P.Điện Bàn, TP.Đà Nẵng) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Thị Phương Uyên tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình nhận làm hồ sơ “dịch vụ đất đai” trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Uyên đã lợi dụng sự tin tưởng của chủ sở hữu, âm thầm thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, qua đó chiếm đoạt nhiều thửa đất của bị hại.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.Đà Nẵng cũng phát đi thông báo ai là nạn nhân hoặc có liên quan đến các giao dịch do Nguyễn Thị Phương Uyên thực hiện, đề nghị liên hệ điều tra viên Phạm Văn Sinh (số điện thoại: 0967.945.111) để phối hợp giải quyết.

Đồng thời, Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân không giao giấy tờ tùy thân, sổ đỏ, sổ hồng cho người lạ hoặc các dịch vụ “làm hộ” không rõ cơ sở pháp lý. Sự chủ quan, thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến nguy cơ mất tài sản, thậm chí mất quyền sở hữu đất đai.

