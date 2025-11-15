Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Rùng mình với cơ sở nấu mỡ động vật giữa nghĩa trang

Huy Đạt
Huy Đạt
15/11/2025 16:06 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt quả tang một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép giữa khu nghĩa trang, thu giữ hàng trăm ký mỡ sản xuất trong điều kiện mất vệ sinh nghiêm trọng.

Ngày 15.11, Công an xã Hòa Tiến (TP.Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp với UBND xã phát hiện và xử lý một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép quy mô lớn, nằm sâu trong khu vực nghĩa trang thuộc thôn Phú Sơn Nam.

Đà Nẵng: Rùng mình cơ sở nấu mỡ động vật bẩn hoạt động giữa nghĩa trang- Ảnh 1.

Lực lượng Công an xã Hòa Tiến kiểm tra cơ sở chế biến mỡ bẩn nằm sâu trong khu nghĩa trang Phú Sơn Nam (xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: Đ.X

Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở do một người đàn ông trú xã Xuân Phú làm chủ, phát hiện 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ trong điều kiện mất vệ sinh, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đà Nẵng: Rùng mình cơ sở nấu mỡ động vật bẩn hoạt động giữa nghĩa trang- Ảnh 2.

Hiện trường “lò” nấu mỡ động vật trái phép giữa nghĩa trang vừa bị Công an xã Hòa Tiến phát hiện

ẢNH: Đ.X

Tại hiện trường, Công an xã Hòa Tiến thu giữ số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm, gồm khoảng 500 kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ loại 50 kg, 80 bao mỡ thành phẩm, nhiều máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn và các dụng cụ nấu mỡ.

Đà Nẵng: Rùng mình cơ sở nấu mỡ động vật bẩn hoạt động giữa nghĩa trang- Ảnh 3.
Đà Nẵng: Rùng mình cơ sở nấu mỡ động vật bẩn hoạt động giữa nghĩa trang- Ảnh 4.
Đà Nẵng: Rùng mình cơ sở nấu mỡ động vật bẩn hoạt động giữa nghĩa trang- Ảnh 5.

Hàng trăm ký mỡ động vật và dụng cụ chế biến bẩn được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường

Do vị trí nằm giữa khu nghĩa trang Gò Cà (xã Hòa Khương, H.Hòa Vang cũ nay thuộc xã Hòa Tiến, TP.Đà Nẵng), cơ sở chế biến mỡ động vật này thường hoạt động bất thường, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi và bắt quả tang.

Đà Nẵng: Rùng mình cơ sở nấu mỡ động vật bẩn hoạt động giữa nghĩa trang- Ảnh 6.
Đà Nẵng: Rùng mình cơ sở nấu mỡ động vật bẩn hoạt động giữa nghĩa trang- Ảnh 7.
Đà Nẵng: Rùng mình cơ sở nấu mỡ động vật bẩn hoạt động giữa nghĩa trang- Ảnh 8.

Công an xã Hòa Tiến lập biên bản, thu giữ tang vật tại cơ sở nấu mỡ trái phép ẩn trong nghĩa trang

Hiện toàn bộ số mỡ vi phạm đã được tiêu hủy, các tang vật và phương tiện liên quan bị tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

