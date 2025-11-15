Đà Nẵng: Triệt phá vụ lừa đảo 'trò chơi có thưởng' chiếm đoạt 1 tỉ đồng

Ngày 15.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Minh Nghĩa (19 tuổi, trú P.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng xã hội.

Công an TP.Đà Nẵng bắt khẩn cấp nghi phạm Lê Minh Nghĩa ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, ngày 24.10 vừa qua, ông T.V.Đ (64 tuổi, trú đường P.Thanh Khê) trình báo việc bị một người chưa rõ lai lịch dụ dỗ tham gia “trò chơi có thưởng” trên mạng xã hội và chiếm đoạt 1 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát dấu vết điện tử và các tài khoản liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy Nghĩa chính là nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước đó, Lê Minh Nghĩa đã lập tài khoản Facebook quảng cáo “trò chơi có thưởng” rồi dụ nạn nhân chuyển sang Zalo, Telegram để giao dịch. Nghĩa tự tạo trang web, điều chỉnh kết quả để cho nạn nhân “trúng nhỏ” tạo lòng tin, sau đó đưa ra thông tin “cơ hội duy nhất trong ngày”, yêu cầu nộp 1 tỉ đồng để nhận thưởng 10 tỉ đồng.

Khi ông Đ. chuyển tiền, Nghĩa lập tức xóa tài khoản, cắt liên lạc và bỏ trốn.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, lực lượng công an thu giữ 700 triệu đồng tiền mặt cùng các phương tiện Nghĩa sử dụng để phạm tội.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự kêu gọi những ai từng bị lừa theo thủ đoạn tương tự sớm liên hệ, cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác trước các chiêu trò “trò chơi có thưởng” trên mạng xã hội.