Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tiếp nhận 64 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
04/11/2025 17:49 GMT+7

64 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia, vừa được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao cho Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Ngày 4.11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (ở xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai), Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư phối hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận 64 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia về nước.

Trước đó, thực hiện công tác bảo hộ công dân, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã làm việc với cơ quan chức năng Campuchia, tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin ban đầu đối với 65 công dân Việt Nam (trong đó có 64 công dân chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia).

Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.
Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 2.
Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 3.
Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam thực hiện thủ tục bàn giao - tiếp nhận 65 công dân Việt Nam

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Kết quả kiểm tra, rà soát ban đầu cho thấy, các công dân có địa chỉ thường trú tại 24 tỉnh, thành phố. Trong đó, đông nhất là TP.HCM (9 người), TP.Hà Nội (6 người).

Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 5.
Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 6.
Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra hành lý của các công dân vừa được bàn giao

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong số này có 8 phụ nữ và 57 nam giới. Người lớn nhất 40 tuổi, người nhỏ nhất 16 tuổi, nhiều người từ 16 - 20 tuổi.

Đáng chú ý, khi được phỏng vấn, 1 công dân đã tố cáo N.V.T (nam, 38 tuổi, ở xã Tân Khai, Đồng Nai, thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ) có hoạt động lừa đảo, mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 8.

Nguyễn Văn Bắc (bị can bị Công an thành phố Hải Phòng truy nã từ năm 2024 về tội gây rối trật tự công cộng) bị tạm giữ ngay khi được bàn giao

ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trưa cùng ngày, công tác tiếp nhận, bàn giao 65 công dân về nước đã được hoàn tất qua Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, thông tin về nhân thân, lai lịch và những thông tin liên quan của 65 người này.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, cho biết đơn vị đã phối hợp với Campuchia tổ chức bàn giao, tiếp nhận; phối hợp các lực lượng công an, quân sự trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự; sàng lọc các công dân trên phần mềm xuất nhập cảnh, sàng lọc những người có tiền án tiền sự, vi phạm pháp luật Việt Nam; đồng thời phối hợp công an các tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao, tiếp nhận công dân theo quy định.

Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 9.
Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 10.
Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 11.
Tiếp nhận hơn 60 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến - Ảnh 12.

Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nhân thân 65 công dân trước khi bàn giao cho các địa phương

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên, chủ động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép. Trong số 65 công dân này, có 1 đối tượng bị truy nã là người Hải Phòng. Đơn vị đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, đưa đối tượng này về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật", thiếu tá Nguyễn Đức Hưng cho biết.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang (Campuchia) cũng đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc tổ chức điều tra, xác minh và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức có hoạt động lôi kéo công dân Việt Nam bằng dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai nghiên cứu làm rõ thông tin tố giác tội phạm của công dân theo đúng quy định pháp luật.


Tin liên quan

Đồng Nai: Tiếp nhận 85 công dân từ Campuchia liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến

Đồng Nai: Tiếp nhận 85 công dân từ Campuchia liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến

85 công dân Việt Nam liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến vừa được lực lượng chức năng Campuchia bàn giao cho tỉnh Đồng Nai qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo trực tuyến campuchia tiếp nhận công dân Việt Nam Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư Đồng Nai việc nhẹ lương cao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận