Tiếp nhận 64 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến

Ngày 4.11, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (ở xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai), Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư phối hợp các cơ quan chức năng tiếp nhận 64 công dân Việt Nam chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến ở Campuchia về nước.

Trước đó, thực hiện công tác bảo hộ công dân, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang đã làm việc với cơ quan chức năng Campuchia, tiến hành phỏng vấn, xác minh thông tin ban đầu đối với 65 công dân Việt Nam (trong đó có 64 công dân chạy thoát khỏi 1 cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey và 1 công dân bị bắt do cư trú bất hợp pháp tại tỉnh Oddar Meanchey, Campuchia).

Cơ quan chức năng Campuchia và Việt Nam thực hiện thủ tục bàn giao - tiếp nhận 65 công dân Việt Nam ẢNH: HOÀNG GIÁP

Kết quả kiểm tra, rà soát ban đầu cho thấy, các công dân có địa chỉ thường trú tại 24 tỉnh, thành phố. Trong đó, đông nhất là TP.HCM (9 người), TP.Hà Nội (6 người).

Lực lượng chức năng sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra hành lý của các công dân vừa được bàn giao ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong số này có 8 phụ nữ và 57 nam giới. Người lớn nhất 40 tuổi, người nhỏ nhất 16 tuổi, nhiều người từ 16 - 20 tuổi.

Đáng chú ý, khi được phỏng vấn, 1 công dân đã tố cáo N.V.T (nam, 38 tuổi, ở xã Tân Khai, Đồng Nai, thuộc huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ) có hoạt động lừa đảo, mua bán người từ Việt Nam sang Campuchia lao động bất hợp pháp.

Nguyễn Văn Bắc (bị can bị Công an thành phố Hải Phòng truy nã từ năm 2024 về tội gây rối trật tự công cộng) bị tạm giữ ngay khi được bàn giao ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trưa cùng ngày, công tác tiếp nhận, bàn giao 65 công dân về nước đã được hoàn tất qua Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, thông tin về nhân thân, lai lịch và những thông tin liên quan của 65 người này.

Thiếu tá Nguyễn Đức Hưng, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, cho biết đơn vị đã phối hợp với Campuchia tổ chức bàn giao, tiếp nhận; phối hợp các lực lượng công an, quân sự trên địa bàn đảm bảo an ninh trật tự; sàng lọc các công dân trên phần mềm xuất nhập cảnh, sàng lọc những người có tiền án tiền sự, vi phạm pháp luật Việt Nam; đồng thời phối hợp công an các tỉnh, thành phố tổ chức bàn giao, tiếp nhận công dân theo quy định.

Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh nhân thân 65 công dân trước khi bàn giao cho các địa phương ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên, chủ động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, ngăn chặn việc xuất nhập cảnh trái phép. Trong số 65 công dân này, có 1 đối tượng bị truy nã là người Hải Phòng. Đơn vị đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, đưa đối tượng này về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật", thiếu tá Nguyễn Đức Hưng cho biết.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang (Campuchia) cũng đề nghị các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc tổ chức điều tra, xác minh và xử lý triệt để, nghiêm minh đối với các cá nhân, tổ chức có hoạt động lôi kéo công dân Việt Nam bằng dụ dỗ "việc nhẹ, lương cao" tại Campuchia. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai nghiên cứu làm rõ thông tin tố giác tội phạm của công dân theo đúng quy định pháp luật.



