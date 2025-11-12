Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Giả vay kinh doanh trầm hương, sâm Ngọc Linh lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
12/11/2025 19:22 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng bắt tạm giam người phụ nữ dùng chiêu vay tiền mở nhà hàng, kinh doanh trầm hương, sâm Ngọc Linh, để lừa đảo hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 12.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Thị An (42 tuổi, trú P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng; trước đây là xã Hòa Châu, H.Hòa Vang), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả vay mở nhà hàng, kinh doanh sâm Ngọc Linh lừa đảo hơn 10 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị An

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến tháng 10.2023, An nhiều lần vay tiền của nhiều người để kinh doanh nhưng sau đó mất khả năng trả nợ.

Đến tháng 11.2023, bị can tiếp tục bịa chuyện cần vốn mở nhà hàng ăn uống, kinh doanh trầm hương và sâm Ngọc Linh, hứa hẹn trả lãi suất 6%/tháng để vay tiền của bà N.T.T.N (trú cùng địa phương).

Tin tưởng, bà N. nhiều lần cho An vay với tổng số tiền 10,36 tỉ đồng. Bà N. còn huy động hơn 4 tỉ đồng từ 2 người quen, để cho An vay lại.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, An không sử dụng vào việc kinh doanh như cam kết mà dùng để trả nợ các khoản vay trước đó.

Cơ quan công an xác định tổng số tiền An lừa đảo chiếm đoạt là 10,36 tỉ đồng. Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục thụ lý đơn tố cáo của 1 người khác về việc bị An lừa đảo chiếm đoạt 7,5 tỉ đồng.

