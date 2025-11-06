Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bóc tách dữ liệu lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới núp bóng công ty công nghệ

Huy Đạt
Huy Đạt
06/11/2025 19:21 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng đang khẩn trương giải mã hàng trăm CPU, hàng nghìn điện thoại và dữ liệu thu giữ từ 'trung tâm dữ liệu ảo' của Công ty Vietbot sau khi phát hiện đường dây vận hành mạng lừa đảo, đánh bạc xuyên quốc gia núp bóng công ty công nghệ.

Chiều 6.11, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vẫn trích xuất, phân tích toàn bộ dữ liệu điện tử thu giữ được từ chuyên án triệt phá đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi phạm pháp.

Thông tin chi tiết liên quan đến hành vi, phương thức cho thuê hệ thống công nghệ để phục vụ lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới hiện vẫn chưa được ban chuyên án cung cấp.

- Ảnh 1.

Dàn CPU "khủng" phục vụ lừa đảo tại trụ sở Công ty Vietbot

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 4.11, Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bất ngờ kiểm tra Công ty Vietbot (địa chỉ 53 Bàu Gia Thượng 2, P.Cẩm Lệ), phát hiện đường dây quy mô lớn chuyên cho thuê hệ thống công nghệ để phục vụ lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng mỗi tháng.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 26 nghi phạm do Đào Xuân Hoàng (32 tuổi, ở Đắk Lắk) cầm đầu, đang điều hành trong không gian được thiết lập như một "trung tâm dữ liệu" khổng lồ. Nhóm này vận hành hệ thống máy chủ, hàng trăm CPU, hàng nghìn điện thoại di động và vô số tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo… nhằm cung cấp dịch vụ cho các tổ chức lừa đảo, đánh bạc thuê ở nước ngoài.

- Ảnh 2.

Các thiết bị điện thoại được Công ty Vietbot sử dụng để điều hành đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến

ẢNH: Đ.X.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 địa điểm khác do nhóm này thuê làm nơi hoạt động, thu giữ thêm 26 máy tính để bàn, 26 CPU cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ.

Đáng chú ý, tại "phòng điều khiển trung tâm", công an ghi nhận 78 CPU kết nối đồng thời với 169 thiết bị đăng nhập và khoảng 2.000 điện thoại di động. Tất cả được cài đặt, vận hành phục vụ cho các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia.

- Ảnh 3.

Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra tại cơ sở của Công ty Vietbot

ẢNH: Đ.X

Theo kết quả trích xuất ban đầu, một số tài khoản mạng xã hội của Hoàng và đồng bọn đang được cho thuê sử dụng cho các nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Campuchia. Doanh thu trung bình mỗi tháng của Công ty Vietbot lên tới khoảng 2 tỉ đồng, chủ yếu từ việc cho thuê hệ thống, tài khoản và thiết bị phục vụ cho các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.

Hiện, Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi phạm tội của từng nghi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chiều nay 6.11, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết chiến công này không chỉ thể hiện sự chủ động, tinh nhuệ của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao mà còn là hành động cụ thể thực hiện các cam kết trong "Công ước Hà Nội" về hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng góp phần giữ vững an ninh mạng, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tin liên quan

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt thêm 3 đối tượng Giàng Seo Phử, Sùng Thị Sơ và Nguyễn Trung Hiếu trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia có hơn 8.000 bị hại là người Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

đánh bạc lừa đảo Đà Nẵng Công ty Vietbot CÔNG ƯỚC HÀ NỘI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận