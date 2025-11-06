Bóc tách dữ liệu lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới núp bóng công ty công nghệ

Chiều 6.11, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vẫn trích xuất, phân tích toàn bộ dữ liệu điện tử thu giữ được từ chuyên án triệt phá đường dây sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi phạm pháp.

Thông tin chi tiết liên quan đến hành vi, phương thức cho thuê hệ thống công nghệ để phục vụ lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới hiện vẫn chưa được ban chuyên án cung cấp.

Dàn CPU "khủng" phục vụ lừa đảo tại trụ sở Công ty Vietbot

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 4.11, Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bất ngờ kiểm tra Công ty Vietbot (địa chỉ 53 Bàu Gia Thượng 2, P.Cẩm Lệ), phát hiện đường dây quy mô lớn chuyên cho thuê hệ thống công nghệ để phục vụ lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng mỗi tháng.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 26 nghi phạm do Đào Xuân Hoàng (32 tuổi, ở Đắk Lắk) cầm đầu, đang điều hành trong không gian được thiết lập như một "trung tâm dữ liệu" khổng lồ. Nhóm này vận hành hệ thống máy chủ, hàng trăm CPU, hàng nghìn điện thoại di động và vô số tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo… nhằm cung cấp dịch vụ cho các tổ chức lừa đảo, đánh bạc thuê ở nước ngoài.

Các thiết bị điện thoại được Công ty Vietbot sử dụng để điều hành đường dây lừa đảo và đánh bạc trực tuyến ẢNH: Đ.X.

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 địa điểm khác do nhóm này thuê làm nơi hoạt động, thu giữ thêm 26 máy tính để bàn, 26 CPU cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ.

Đáng chú ý, tại "phòng điều khiển trung tâm", công an ghi nhận 78 CPU kết nối đồng thời với 169 thiết bị đăng nhập và khoảng 2.000 điện thoại di động. Tất cả được cài đặt, vận hành phục vụ cho các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra tại cơ sở của Công ty Vietbot ẢNH: Đ.X

Theo kết quả trích xuất ban đầu, một số tài khoản mạng xã hội của Hoàng và đồng bọn đang được cho thuê sử dụng cho các nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Campuchia. Doanh thu trung bình mỗi tháng của Công ty Vietbot lên tới khoảng 2 tỉ đồng, chủ yếu từ việc cho thuê hệ thống, tài khoản và thiết bị phục vụ cho các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến.

Hiện, Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi phạm tội của từng nghi phạm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chiều nay 6.11, lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng cho biết chiến công này không chỉ thể hiện sự chủ động, tinh nhuệ của lực lượng công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao mà còn là hành động cụ thể thực hiện các cam kết trong "Công ước Hà Nội" về hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng góp phần giữ vững an ninh mạng, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.