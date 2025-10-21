Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Làm giả giấy tờ, 'phù phép' xe thuê để mang đi cầm cố tiền tỉ

Thanh Lộc
Thanh Lộc
21/10/2025 15:28 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Trị đã vạch trần thủ đoạn của Nguyễn Văn Tuấn (ở xã Nam Ba Đồn) khi thường xuyên lừa đảo thuê xe ô tô tự lái, làm giả giấy tờ xe để mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Ngày 21.10, Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn (38 tuổi, ở xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ cơ quan tổ chức và đánh bạc trên không gian mạng.

Theo điều tra, Tuấn lợi dụng sự phát triển của dịch vụ cho thuê xe tự lái và sự lỏng lẻo trong kiểm soát để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi thuê xe từ các cơ sở cho thuê hợp pháp, Tuấn đặt làm giấy tờ giả như đăng ký xe hoặc hợp đồng mua bán qua mạng xã hội, rồi mang xe đi cầm cố tại các tiệm cầm đồ để lấy tiền.

Trong chưa đầy 1 tháng, Tuấn đã thực hiện trót lọt 5 vụ, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng. Số tiền có được, Tuấn sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc trực tuyến.

Thuê xe tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố chiếm đoạt tiền tỉ - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan công an

ẢNH: THANH LỘC

Cơ quan công an xác định, để làm giả giấy tờ, Tuấn liên hệ với các nghi can qua mạng xã hội như Zalo, Facebook. Với những xe mà giấy tờ đang thế chấp tại ngân hàng, Tuấn làm giả hợp đồng mua bán nhằm qua mặt các tiệm cầm đồ.

Đại úy Nguyễn Văn Tý, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị, khuyến cáo các cơ sở cho thuê xe và dịch vụ cầm đồ cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nhân thân và giấy tờ trước khi giao dịch. Đồng thời, chỉ nhận cầm cố tài sản có giấy tờ hợp pháp; báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, tránh trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm.

