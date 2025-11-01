Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia

Đình Huy
Đình Huy
01/11/2025 21:31 GMT+7

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt thêm 3 đối tượng Giàng Seo Phử, Sùng Thị Sơ và Nguyễn Trung Hiếu trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia có hơn 8.000 bị hại là người Việt Nam.

Liên quan chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia (Chuyên án 0525L), ngày 1.11, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ thêm 3 đối tượng trong nước.

Bắt thêm 3 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia - Ảnh 1.

3 đối tượng Phử, Sơ, Hiếu (từ trái qua phải) tại Công an tỉnh Lai Châu

ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

3 đối tượng bị bắt gồm: hai vợ chồng Giàng Seo Phử và Sùng Thị Sơ (cùng 22 tuổi, cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) và Nguyễn Trung Hiếu (31 tuổi, trú tại P.Trần Phú, tỉnh Quảng Ninh).

Từ khi khởi tố vụ án ngày 4.6.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ tổng cộng 66 đối tượng, trong đó có 59 đối tượng bắt tại Campuchia và 7 đối tượng bắt tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 29.10, đoàn công tác đặc biệt của Công an tỉnh Lai Châu do đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm trưởng đoàn chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia đã triệt phá thành công chuyên án trên.

- Ảnh 2.

Các đối tượng được di lý về Lai Châu

ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

- Ảnh 3.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, yêu cầu Sùng Thị Mải và các đối tượng thành khẩn khai báo

ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ), thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án. 59 đối tượng trên đều là người Việt Nam, bị bắt khi đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại tỉnh Kampot, Campuchia.

Theo kết quả điều tra, cầm đầu đường dây lừa đảo này là Sùng Thị Mải (tên thường gọi là Vi, 26 tuổi, trú tại thôn Mon Đào, xã Bảo Thắng, Lào Cai). Mải và đồng bọn hoạt động bằng thủ đoạn giả danh shipper, công an, quân đội, lừa đảo tình cảm... đã chiếm đoạt khoảng trên 300 tỉ đồng của hơn 8.000 bị hại trên cả nước.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, việc triệt phá chuyên án thành công bắt nguồn từ một vụ án đơn vị này khám phá từ tháng 6.2025. Theo đó, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 4 đối tượng là chân rết của tổ chức tội phạm nói trên.

