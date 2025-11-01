Bắt cô gái ở Hà Nội lừa đảo nam giới muốn kiếm người yêu

Chiều 1.11, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (26 tuổi, trú xã Hát Môn, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Vũ Thị Phương Thảo ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 27.8, Công an xã Phúc Thọ (Hà Nội) nhận tin báo của anh N.Q.P (24 tuổi, trú xã Cổ Đô, Hà Nội) về việc bị một nữ giới quen trên mạng lừa đảo chiếm đoạt 30 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm lừa đảo là Vũ Thị Phương Thảo.

Làm việc với công an, Thảo khai nhận do nợ tiền của nhiều người không trả được nên nảy sinh ý định lập các tài khoản Facebook ảo tên "Kim Ly", "Trần Trang Hà"… rồi vào ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội để đăng bài dụ dỗ những nam giới muốn tìm người yêu.

Khi làm quen được đối tượng, Thảo giới thiệu mình làm nhân viên các ngân hàng, đang cần chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng. Sau đó lợi dụng sự tin tưởng của "bạn trai", Thảo tự ý tải các app VIKKI hoặc ViettelMoney, đăng ký mở tài khoản rồi vay tiền tín dụng và chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của mình để chiếm đoạt.

Ngoài vụ việc trên, Công an Hà Nội còn xác định Thảo đã thực hiện 2 vụ lừa đảo khác, chiếm đoạt khoảng 100 triệu đồng.

Công an Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Thảo, bị lừa với thủ đoạn như trên, liên hệ cán bộ điều tra Kiều Xuân Huy theo số điện thoại 0983045883 để được hướng dẫn giải quyết.