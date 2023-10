Vụ cướp ngân hàng ở H.Hóc Môn: Lên mạng làm quen, rủ đi cướp

Cận cảnh lực lượng công an bắt giữ các nghi phạm cướp ngân hàng tại TP.HCM

Ngày 27.10, trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, ngay sau khi nhận tin về vụ cướp ngân hàng xảy ra tại H.Hóc Môn, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo các loạt trinh sát vào cuộc, phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre và Bà Rịa - Vũng Tàu truy xét các đối tượng.

Bị can Mỹ và Tuyền (áo hồng) tại trụ sở công an CTV

Chỉ gần 1 ngày truy xét, lực lượng phá án đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, ngụ Bình Dương) khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài; phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) khi đang lẩn trốn tại H.Bến Lức, tỉnh Long An chuẩn bị trốn qua Campuchia và bắt Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ Bến Tre) khi đang lẩn trốn tại P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú.

Cũng tại họp báo thông tin về vụ cướp ngân hàng nói trên, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Trưởng công an H.Hóc Môn, cho biết sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ cướp, Công an H.Hóc Môn đã báo cáo vụ việc với Ban giám đốc Công an TP.HCM.

Được sự chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM; trung tướng Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TP.HCM); đại tá Mai Hoàng - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Công an H.Hóc Môn, PC02 và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp công tác với quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản.

"Các nghi phạm đã nghiên cứu địa bàn H.Hóc môn rất kỹ sau đó mới thực hiện hành vi, đến tẩu thoát. Quá trình xác minh truy xét rất khó khăn bởi các nghi phạm không quen biết nhau, thậm chí còn giấu thông tin của nhau. Lực lượng phá án bắt giữ 3 nghi phạm, thu hồi hơn 3,4 tỉ đồng mà các nghi phạm đã chiếm đoạt tại ngân hàng và tang vật liên quan", thượng tá Nam nói.

Nghi phạm Lâm Phúc Lợi

CTV

Các nghi phạm khai nhận với cơ quan công an, do rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tham gia hội nhóm trên mạng xã hội Facebook để kết bạn, nhắn tin trao đổi với nhau.

Khoảng đầu tháng 10.2023, các nghi phạm bắt đầu bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân. Theo đó, để thực hiện hành vi cướp, Mỹ mua 2 khẩu súng tự chế, trực tiếp khống chế bảo vệ rồi cướp tiền. Mỹ và Lợi sau khi cướp tiền thì tẩu thoát bằng xe máy khoảng 2 km, đến khu vực vắng vẻ thì phóng hỏa, đốt chiếc xe máy. Lúc này, Tuyền đợi sẵn dùng xe ô tô thuê chở cả hai tẩu thoát.

Qua vụ cướp ngân hàng, trung tá Hưng cho rằng các ngân hàng cần tăng cường thêm bảo vệ. Theo thống kê các vụ cướp ngân hàng gần đây, các đối tượng hay sử dụng súng giả, súng nhựa, công cụ hỗ trợ để đi cướp.