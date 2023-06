Lên mạng xã hội Facebook ‘nói bậy’, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 27.6, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với nam thanh niên có bài viết trên mạng xã hội Facebook sai sự thật.



Theo đó, anh N.L.T. (24 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, được quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị định 15 năm 2020 của Chính phủ.

Công an Q.Hải Châu lập biên bản anh T. về vi phạm hành chính NGUYỄN TÚ

Trước đó, vào lúc 12 giờ 45 ngày 18.4, anh N.L.T sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải lên một hội nhóm trên Facebook có gần 10.000 người tham gia. Bài viết có các nội dung cho rằng lực lượng công an hù dọa người buôn bán khu vực chợ, trong khi không giải quyết đơn trong nhiều năm. Chưa hết, bài viết còn cho rằng "lực lượng" nhận tiền của người buôn bán… ở khu vực chợ trên địa bàn P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu.

Theo Công an Q.Hải Châu, việc Đội CSGT - Trật tự, Công an Q.Hải Châu, Công an P.Hòa Cường Nam tham gia tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự đô thị tại khu vực chợ P.Hòa Cường Nam, là nằm trong kế hoạch của UBND Q.Hải Châu về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự đô thị. Và các lực lượng tham gia tổ công tác làm nhiệm vụ theo lịch đã được phân công.

Công an Q.Hải Châu đã mời anh N.L.T làm việc, qua đó, anh T. thừa nhận nội dung phản ánh là không có cơ sở, không có căn cứ, "chỉ nghe người khác nói lại".

Việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook là do bức xúc vì cá nhân anh buôn bán trong chợ ế ẩm.

Công an Q.Hải Châu cho biết thêm, bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính, Công an quận đã yêu cầu anh N.L.T gỡ bỏ những thông tin sai sự thật đã đăng tải trên mạng xã hội Facebook, đồng thời cam kết không tái phạm.