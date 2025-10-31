Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt người đàn ông lừa đảo hàng loạt tài xế xe ôm

Trần Cường
31/10/2025 17:43 GMT+7

Thuê xe ôm, Nguyễn Xuân Thành nói dối không có tiền mặt và hỏi mượn tiền lái xe. Khi đến đầu ngõ 429 Kim Mã (Hà Nội), Thành bảo lái xe chờ rồi đi vào ngõ và không quay lại.

Chiều 31.10, Công an Hà Nội cho biết, Công an P.Giảng Võ (Hà Nội) đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thành (43 tuổi, trú P.Ô Chợ Dừa, Hà Nội) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Xuân Thành tại cơ quan điều tra

Nguyễn Xuân Thành là nghi phạm đã chiếm đoạt tài sản của nhiều lái xe ôm trên địa bàn.

Trước đó, ngày 18.10, Công an P.Giảng Võ nhận tin báo của một số lái xe ôm về việc bị một nam giới lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở khu vực ngõ 429 Kim Mã (P.Giảng Võ). Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thành không có việc làm ổn định nên đầu tháng 9, nghi phạm này nảy sinh ý định lừa đảo những người lái xe ôm để lấy tiền tiêu.

Thành dùng chiêu nói dối để quên chìa khóa xe máy ở nhà, trong cốp xe có điện thoại, ví tiền và thuê xe ôm chở về lấy.

Trên đường đi, Thành nói dối không có tiền mặt và hỏi mượn từ 250.000 - 500.000 của lái xe. Khi đến đầu ngõ 429 Kim Mã, Thành bảo lái xe chờ ở ngoài, sau đó đi vào ngõ và không quay lại.

Công an Hà Nội cho biết, Thành có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lừa đảo hà nội Nguyễn Xuân Thành Lừa hàng loạt xe ôm ở Hà Nội
