Công an TP.HCM tìm bị hại vụ Võ Đăng Khoa lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi mà Võ Đăng Khoa (37 tuổi, ở ấp Đa Hậu, xã Hưng Mỹ, tỉnh Vĩnh Long) thực hiện, gây thiệt hại cho nhiều nạn nhân.

Ngày 16.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quyết định khởi tố số 926/QĐ-VPCQCSĐT-Đ4 ngày 16.9.2025.

Công an TP.HCM tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Võ Đăng Khoa thực hiện

Quá trình điều tra xác định, do nợ tiền nhiều người, Võ Đăng Khoa đã đưa thông tin gian dối về quyền sở hữu, pháp lý các tài sản, cam kết quyền sử dụng đất không tranh chấp, sau đó ký hợp đồng chuyển nhượng cho nhiều người để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, Khoa lợi dụng việc được các bị hại ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất tại TP.HCM và các tỉnh, tự ý chuyển nhượng tài sản này cho người khác, chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Để phục vụ điều tra, Công an TP.HCM kêu gọi các bị hại hoặc người liên quan đến vụ án nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Thao (Đội 4, Phòng PC01), số điện thoại 0936352979, nhằm đảm bảo quyền lợi và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, thu hồi tài sản và giải quyết triệt để vụ lừa đảo này.