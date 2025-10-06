Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Trùm giang hồ Vi 'ngộ' và Mạnh 'gỗ' phạm tội gì?

Đình Huy - Trần Cường
06/10/2025 20:11 GMT+7

Chiều 6.10, đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “ngộ”).

Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết, ngày 28.2.2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một nhóm đối tượng tội phạm do Nguyễn Văn Vi (tức là Vi "ngộ" 44 tuổi, trú tại 130 Đào Duy Từ, P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Liên quan đến ổ nhóm tội phạm này, cơ quan công an cũng xác định Nguyễn Văn Mạnh (tức là Mạnh "gỗ", 51 tuổi, là đối tượng trong băng nhóm và có vai trò là “đàn anh”, giúp sức cho Vi "ngộ").

Trùm giang hồ Vi 'ngộ' và Mạnh 'gỗ' phạm những tội gì? - Ảnh 1.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

ẢNH: ĐÌNH HUY

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Vi "ngộ" và Mạnh "gỗ" liên quan đến 4 nhóm hành vi và phạm tội gồm: đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; trốn thuế.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá nhóm của Vi "ngộ" và bắt giữ, xử lý hình sự 17 đối tượng, can phạm. Trong đó, Vi "ngộ" bị khởi tố về 4 tội danh: “đưa hối lộ”; “vi phạm quy định về kế toán”; “trốn thuế”; “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Mạnh "gỗ" bị khởi tố về tội "môi giới hối lộ".

Về nhóm hành vi "đưa hối lộ và môi giới hối lộ", cơ quan công an xác định, năm 2023 - 2024, Nguyễn Văn Vi đã nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên (ở P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An), xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hoà, (tức là Hoà chua, 49 tuổi, ở Thanh Hóa, là đối tượng hình sự, cộm cán, có mối quan hệ thân thiết với Vi "ngộ"). 

Năm 2025, Hòa bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Quá trình chấp hành án, Hòa tiếp tục dùng kéo đâm bạn tù tử vong và bị kết án là tù chung thân. Kết quả, Hoà đã được xét giảm án 2 đợt vào năm 2023 và 2024, (năm 2023 giảm 20 tháng tù, 2024 giảm 18 tháng tù).

Ngày 30.6.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 bị can là Nguyễn Văn Vi về tội "đưa hối lộ" và Hoàng Nam Liên về tội "môi giới hối lộ".

Về nhóm hành vi "vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, ngày 9.7.2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, trong đó có Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh "gỗ"), và 5 đối tượng có liên quan. Bước đầu xác định thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 400 tỉ đồng.

Về nhóm hành vi "trốn thuế" xảy ra tại P.Hạc Thành, ngày 30.8.2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội “trốn thuế” gồm các đối tượng là Nguyễn Văn Vi và Phạm Thị Hương Giang (vợ của Nguyễn Văn Vi). Quá trình điều tra xác định vợ chồng Vi đã có hành vi trốn thuế mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ (P.Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), gây thiệt hại cho Nhà nước 231 triệu đồng.

Về nhóm hành vi "đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ" tiếp tục điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác định Nguyễn Văn Mai là đối tượng trong băng nhóm và có vai trò là “đàn anh”, “quân sư” cho Nguyễn Văn Vi và đã xác lập chuyên án đấu tranh. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và sẽ cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí khi có kết quả mới.

