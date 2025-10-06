'Bầu' Đoan bị cáo buộc thu lợi bất chính 191 tỉ bán đất

Chiều 6.10, tại buổi họp báo quý 3/2025 của Bộ Công an, đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về vụ án ông Cao Tiến Đoan (tức "bầu" Đoan), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á (Tập đoàn Đông Á), Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Ông Đoan được xác định có 2 hành vi phạm tội. Hành vi thứ nhất, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông Hạc (P.Hạc Thành), ông Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập hai hệ thống sổ sách tài chính trong quá trình bán bất động sản tại dự án nhằm bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toán. Từ năm 2021 - 2025, Tập đoàn Đông Á đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng và bỏ ngoài sổ sách 13,8 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng.

"Bầu" Đoan bị khởi tố 2 hành vi chính ẢNH: MINH HẢI

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 6.9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "đưa hối lộ, nhận hối lộ" tại Tập đoàn Đông Á và khởi tố 4 bị can, trong đó có ông Đoan.

Về hành vi thứ 2, công an xác định từ năm 2021, ông Đoan đã móc nối với một số quan chức trong hệ thống chính quyền ở Thanh Hóa để xin chủ trương và đưa hối lộ để được tham gia, trúng thầu dự án sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành.

Kết quả, đến ngày 17.7.2024, Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện, nhưng ông Đoan đã cho nhân viên bán 189/213 lô đất với tổng giá trị hơn 446 tỉ đồng, thu lợi bất chính 191 tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhà nước 63 tỉ đồng.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ẢNH: ĐÌNH HUY

Từ ngày 8 - 12.9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 11 bị can về các tội "vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản", "nhận hối lộ", "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ", trong đó có nhiều lãnh đạo như, ông Nguyễn Văn Thi, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Lê Anh Xuân, Bí thư P.Hạc Thành (nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hóa cũ); Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương (nguyên Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cũ); Lê Mai Khanh, Chủ tịch UBND P.Đông Sơn (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cũ)... "Đến nay, công an đã khởi tố 15 bị can liên quan đến vụ án và đang tiếp tục điều tra mở rộng", đại tá Trịnh Văn Giang nói.

Ông Cao Tiến Đoan (thường gọi là "bầu Đoan") hiện bị khởi tố về các tội: vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Trước đó, tối 28.8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nơi ở là dinh thự Thành An (địa chỉ P.Sầm Sơn, Thanh Hóa), và nơi làm việc là trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, trên đại lộ Lê Lợi (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) của ông Cao Tiến Đoan.

Ông Cao Tiến Đoan ngoài giữ vị trí là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Đến ngày 29.8, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ khẩn cấp "bầu" Đoan để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 221 Bộ luật hình sự.