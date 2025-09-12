Mở rộng vụ án 'bầu' Đoan: Khởi tố nhiều cán bộ

Ngày 12.9, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố các bị can trong vụ án ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là "bầu" Đoan, 65 tuổi, ngụ P.Sầm Sơn, Thanh Hóa), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa.

Ông Cao Tiến Đoan ngoài giữ vị trí là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, còn là đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa

Các bị can mới bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, gồm: Lê Anh Xuân (52 tuổi, quê xã Xuân Hòa, Thanh Hóa), Bí thư P.Hạc Thành, nguyên Bí thư TP.Thanh Hóa; Trần Anh Chung (51 tuổi, quê xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), Giám đốc Sở Công thương, nguyên Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa; Lê Mai Khanh (53 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa), Chủ tịch UBND P.Đông Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa; Tào Minh Hạnh, nguyên Giám đốc trung tâm quỹ đất TP.Thanh Hóa (cũ).

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố, bắt tạm giam các ông Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn để điều tra về tội nhận hối lộ; Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; và khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Thị Phương, thẩm phán Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để điều tra về tội nhận hối lộ.

Ông Trần Anh Chung khi bị khởi tố đang giữ chức Giám đốc Sở Công thương Thanh Hóa; trước đó ông giữ chức Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa cũ

Riêng bị can Cao Tiến Đoan - người bị khởi tố, bắt tạm giam trước đó để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tiếp tục bị khởi tố bổ sung để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể về các vi phạm của các bị can trên xảy ra tại dự án và thời điểm nào.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, tối 28.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nơi ở là dinh thự Thành An (địa chỉ P.Sầm Sơn), và nơi làm việc là trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, trên đại lộ Lê Lợi (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) của ông Cao Tiến Đoan.

Khu dinh thự rộng hơn 50.000 m2 của "bầu" Đoan bị khám xét tối ngày 28.8

Đến ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 221 Bộ luật hình sự.

