Thời sự

Bắt một phó phòng ngân hàng để điều tra vụ lừa đảo 4,8 tỉ đồng

Hữu Tú
31/10/2025 16:20 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một phó phòng ngân hàng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31.10, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Tống Minh Hòa (32 tuổi, ở xã Ea Knốp, Đắk Lắk; thuộc H.Ea Kar, Đắk Lắk cũ), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2024, Hòa giữ chức phó phòng giao dịch của một ngân hàng ở Đắk Lắk.

Khoảng tháng 5.2024, Hòa bắt đầu tìm hiểu, tham gia đầu tư tài chính trên mạng, đầu tư với số tiền ít và có lời. Sau đó, vì hám lợi nên Hòa tiếp tục đầu tư với số tiền lớn.

Tống Minh Hòa bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian này, Hòa quen biết với chị D. (35 tuổi, ở P.Bắc Gia Nghĩa, Lâm Đồng; thuộc TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông cũ).

Để có tiền đầu tư tài chính trên mạng, Hòa đã dựng chuyện cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách, đưa ra thông tin gian dối để vay tiền của chị D., đồng thời hứa sẽ hoàn trả đầy đủ cả tiền gốc lẫn lãi.

Chị D. biết Hòa đang là phó phòng giao dịch nên tin tưởng, cho vay nhiều lần với tổng số tiền 4,8 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền này, Hòa đã dùng trả nợ, đầu tư tài chính qua mạng rồi bị thua lỗ hết sạch. Biết không còn khả năng trả nợ, Hòa tự ý nghỉ việc rồi bỏ trốn.

Nhận được đơn tố giác của chị D., cơ quan chức đã vào cuộc điều tra, củng cố chứng cứ bắt tạm giam Tống Minh Hòa, để xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

