Thời sự

Giám đốc lừa đảo bán một thửa đất cho nhiều người

Nam Long
Nam Long
30/10/2025 10:31 GMT+7

Tự ý tách thửa rồi lừa đảo bán một thửa đất cho nhiều người để chiếm đoạt tiền tỉ, giám đốc chi nhánh một công ty ở Vĩnh Long bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 30.10, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Điền Hiếu Trung (46 tuổi, ở ấp Quới An, xã Giao Long, Vĩnh Long) để điều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc chi nhánh công ty lừa đảo bán một thửa đất cho nhiều người - Ảnh 1.

Bị can Huỳnh Điền Hiếu Trung nghe công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 22.1.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre (cũ) tiếp nhận đơn của một người dân ở Đồng Tháp tố cáo Huỳnh Điền Hiếu Trung (giám đốc chi nhánh một công ty tư vấn đầu tư xây dựng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Trung là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 255, tờ bản đồ số 42, diện tích 316,1 m2, loại đất nông thôn (ở xã Phú Hưng, TP.Bến Tre, Bến Tre - nay là P.Phú Khương, Vĩnh Long). Mặc dù thửa đất này chưa được tách thửa và chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định pháp luật nhưng Trung vẫn tự ý chia thành 3 nền, xây dựng 3 căn nhà và bán cho nhiều người.

Trong khi các bị hại đã giao tiền mà chưa được làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất thì Trung tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ thửa đất số 255 nêu trên cho một người khác với giá 2,4 tỉ đồng và nhận tiền đặt cọc 2,17 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Trung đã cung cấp thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý của thửa đất, lợi dụng việc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình để tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt tiền của người mua.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị can Huỳnh Điền Hiếu Trung.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
