An Giang: Trốn truy nã về tội lừa đảo, tiếp tục đổi tên để lừa đảo

Chiều 27.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt và di lý Phạm Văn Túc (43 tuổi, ở P.Nhật Tân, TP.Hà Nội) từ thành phố Đà Nẵng về tới địa phương. Túc là bị can đã bị khởi tố và trốn lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang lấy lời khai của Phạm Văn Túc để làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả; lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định, năm 2023, Phạm Văn Túc sử dụng giấy chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thanh Hùng (43 tuổi, ở TP.HCM) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, thông qua việc mua bán đất tại xã Hòn Nghệ, H.Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang).

Theo đó, Túc có hỏi mua một thửa đất tại xã Hòn Nghệ nhưng chưa được chủ đất đồng ý bán cho Túc. Tuy nhiên, Túc đăng bán thửa đất nói trên lên mạng xã hội như đất của Túc đang sở hữu. Khi được ông Đ.M.T. (ở TP.Hà Nội) liên hệ thì Túc lấy tên giả là Nguyễn Thanh Hùng để thương lượng giao dịch mua bán đất với ông T.. Sau khi vợ chồng ông T. được Túc đưa đi xem đất, ông T. đồng ý mua miếng đất Túc rao bán với giá 1,1 tỉ đồng.

Khi nhận đủ tiền giao dịch mua bán đất của ông T., Túc đưa cho ông T. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địa chỉ tại xã Hòn Nghệ. Nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng Túc đưa là giả nên ông T. đến cơ quan công an trình báo. Qua giám định của công an, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên được xác định là giả.

Sau đó, Công an tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Túc về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả; lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trước khi công an tiến hành các quyết định tố tụng nêu trên, Túc bỏ trốn khỏi địa phương nên vào ngày 5.9.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Túc về các hành vi trên.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, ngày 25.10, các trinh sát của Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Túc khi đang lẩn trốn tại xã Duy Nghĩa, TP.Đà Nẵng.

Theo Công an tỉnh An Giang, trong quá trình trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh An Giang, Túc tiếp tục lấy tên Nguyễn Văn Minh (42 tuổi, ở Bắc Giang) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.

Công an tỉnh An Giang đề nghị ai là bị hại của bị can Phạm Văn Túc thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tại địa chỉ số 507 đường Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá, tỉnh An Giang để trình báo và phục vụ công tác điều tra.