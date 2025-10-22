An Giang bố trí lại 3 điểm thu phí tham quan Khu du lịch Núi Sam

Ngày 22.10, ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban quản lý (BQL) Khu du lịch quốc gia Núi Sam cho biết, việc thu phí tham quan vào Khu du lịch quốc gia núi Sam sẽ được khoanh định lại cho phù hợp và được triển khai bán vé điện tử thay cho vé thủ công trước đây.

Du khách đến Khu du lịch quốc gia Núi Sam thường đến tham quan, cúng viếng tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam ẢNH: CTV

Theo ông Tiền, việc thu phí khách tham quan Khu du lịch quốc gia Núi Sam sẽ được khoanh định lại xung quanh 3 di tích: Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An và lăng Thoại Ngọc Hầu. BQL sẽ bố trí 3 điểm soát vé. Điểm số 1 tại đầu tuyến phố đi bộ trước chùa Tây An; điểm số 2 tại cuối tuyến phố đi bộ trước đình Vĩnh Tế; điểm số 3 tại lối vào cổng sau Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam ở đường Châu Thị Tế.

Giá vé là 20.000 đồng/người/vé; đối với trẻ em từ 6 đến 15 tuổi và người từ 60 tuổi trở lên giá vé 10.000 đồng/người/vé. Dự kiến, các điểm soát vé mới nêu trên sẽ được triển khai vào cuối tháng 10.2025.

Ông Tiền cho biết, việc thực hiện phương án thu phí tham quan nêu trên đã được UBND tỉnh An Giang khảo sát, chấp thuận. Ưu điểm phương án này là thu đủ, thu đúng, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam.

Ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc BQL Khu du lịch quốc gia Núi Sam, cho biết phương án bố trí trạm kiểm soát, thu phí mới sẽ cấm người bán hàng rong, nhang đèn, chèo kéo du khách ẢNH: TRẦN NGỌC

Các điểm thu phí hiện nay sẽ được tháo dỡ để phương tiện lưu thông vào khu du lịch thông suốt. Khi khu vực này được khoanh lại sẽ cấm người bán hàng rong, nhang đèn… từng bước lập lại an ninh trật tự, xây dựng văn minh thương mại, chống chèo kéo và ép giá bán hàng cho khách du lịch. Việc thực hiện phương án này sẽ là cơ sở thuận lợi để triển khai đề án bán vé điện tử theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh An Giang.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam có tổng diện tích gần 1.500 ha, với quần thể di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh như: Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, chùa Tây An, chùa Hang, lăng Thoại Ngọc Hầu. Từ năm 2013 trở về trước, công tác thu phí tại khu du lịch Núi Sam do UBND P.Núi Sam thực hiện vào những tháng cao điểm lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam. Tháng 8.2013, tỉnh An Giang (cũ) thành lập BQL Khu di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam thuộc UBND TP.Châu Đốc (nay là BQL Khu du lịch quốc gia Núi Sam) và giao nhiệm vụ quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và thu phí tham quan. Từ năm 2014, Ban này tiếp nhận nhiệm vụ thu phí tham quan từ UBND P.Núi Sam cho đến nay. Ông Trương Hữu Tiền cho hay, năm 2025, BQL Khu du lịch quốc gia Núi Sam được UBND tỉnh An Giang giao chỉ tiêu thu 45 tỉ đồng. Tính đến hết tháng 9 đã thu phí 29,8 tỉ đồng. Theo quy định, 50% số tiền thu phí được nộp ngân sách, 50% còn lại phục vụ chi cho hoạt động của đơn vị và đầu tư chỉnh trang các điểm tham quan trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam.



