Động thái của Ngân Collagen sau khi Ngân 98 bị bắt tạm giam

Thông tin hot girl Ngân 98 bị bắt tạm giam để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm được nhiều người quan tâm. Theo ghi nhận của chúng tôi, cùng thời điểm này, dưới các bài đăng liên quan đến nữ DJ, nhiều người để lại bình luận nhắc tên Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân). Bên cạnh đó, động thái của nữ doanh nhân này trên mạng xã hội cũng gây chú ý.

Theo ghi nhận, khi truy cập kênh TikTok Trần Thị Bích Ngân có tích xanh với hơn 626.000 lượt theo dõi xuất hiện dòng chữ “đây là tài khoản riêng tư”. Điều đó đồng nghĩa chỉ những người mà chủ tài khoản này phê duyệt mới có thể xem các video, live, đọc tiểu sử…

Ngân Collagen bị dân mạng nhắc tên vì từng vướng ồn ào với Ngân 98 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, trang Facebook có hơn 4.000 bạn bè được cho là của nữ doanh nhân này cũng đã để chế độ giới hạn người bình luận các bài viết. Động thái này của Ngân Collagen được nhiều người chú ý. Có ý kiến cho rằng đây là cách để cô tránh những bình luận trái chiều. Bởi vào thời điểm Ngân 98 bị bắt tạm giam, nhiều người cũng tò mò, chia sẻ lại những clip liên quan đến ồn ào giữa nữ DJ với Ngân Collagen diễn ra cách đây không lâu.

Vì sao Ngân Collagen bị dân mạng nhắc tên?

Ngân Collagen tên thật là Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995, từng giành giải phụ tại một cuộc thi nhan sắc và xây dựng hình ảnh một “phú bà” có cuộc sống sang chảnh nhờ kinh doanh. Đi kèm với sự nổi tiếng, doanh nhân này cũng từng vấp phải ồn ào khi thường xuyên chia sẻ về loạt túi hiệu, biệt thự sang chảnh… khiến dân mạng tranh luận sôi nổi.

Ngân Collagen từng "lời qua tiếng lại" với Ngân 98 về những mỹ phẩm mà cả hai kinh doanh. Vụ việc nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thậm chí, nữ DJ từng đến thẳng nhà doanh nhân sinh năm 1995 để đối chất.

Trong quá trình kinh doanh, Ngân Collagen cũng từng vướng phải những điều tiếng. Gần đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị khẩn trương xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo.