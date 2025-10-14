Ca, nhạc sĩ bị triệu tập vì liên quan đến vụ Ngân 98 là ai?

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đơn vị này đã làm việc với chồng Ngân 98 là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang. Theo lời khai của hot girl 9X, hộ kinh doanh ZuBu Shop do giọng ca Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm là người phụ trách, thông qua M.T.V - người được nhờ đứng tên. Cô thừa nhận Lương Bằng Quang nắm rõ hơn về hoạt động của ZuBu Shop.

Vợ chồng Ngân 98 và Lương Bằng Quang Ảnh: FBNV

Theo lời khai của nữ DJ 9X, cô và Lương Bằng Quang đã đăng ký kết hôn. Sau khi thông tin Ngân 98 bị bắt tạm giam được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người tràn vào trang cá nhân của chồng cô để lại nhiều bình luận mỉa mai. Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến nhạc sĩ - ca sĩ này cũng được cộng đồng mạng quan tâm. Từ khóa Lương Bằng Quang cũng được tìm kiếm tăng vọt trên Google.

Lương Bằng Quang sinh năm 1982, bén duyên với nghệ thuật từ sớm. Anh nổi đình đám ở thập niên 2000 với loạt ca khúc như Chính em, Anh tin mình đã trao nhau một kỷ niệm, Nỗi đau ngự trị… Sau này, sự nghiệp nghệ thuật của anh có phần chững lại. Thay vào đó, khán giả nhớ đến nam ca sĩ chủ yếu vì những ồn ào, trong đó có chuyện tình cảm với Ngân 98.

Nhiều người quan tâm đến Lương Bằng Quang sau vụ Ngân 98 bị bắt tạm giam Ảnh: FBNV

DJ Ngân 98 và trò lừa 'viên rau củ Collagen': Hàng tặng kèm là công cụ gian dối

Chuyện tình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang

Chuyện tình lệch 16 tuổi của Lương Bằng Quang và Ngân 98 luôn là tâm điểm chú ý và đề tài bàn tán của nhiều cư dân mạng, kể từ khi cả hai công khai hẹn hò. Trong một chương trình, hot girl 9X tiết lộ khi đó, chính nam ca sĩ là người chủ động xin số điện thoại của mình dù đang đi chung với một người khác. Do đó, cô từ chối cho số mà chỉ trao đổi qua Facebook.

“Một ngày đẹp trời, anh ấy mời tôi qua phòng thu âm. Tôi đi cùng bạn và thấy anh ấy với nhỏ bạn mình đẹp đôi quá. Tôi đi ra ngoài làm ly nước chanh cho họ uống, ai ngờ sau đó anh Quang nhắn tin tán tỉnh tôi luôn”, Ngân 98 chia sẻ. Trong khi đó, Lương Bằng Quang thừa nhận lần đầu gặp, anh thấy Ngân 98 “đúng gu” mình. Sau hơn 1 tuần, nữ DJ nhận lời tỏ tình từ phía giọng ca Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm.

Trong quãng thời gian quen nhau, Ngân 98 và Lương Bằng Quang được nhiều người gọi với danh xưng “cặp đôi chiêu trò”. Bởi lẽ cả hai liên tục vướng phải những ồn ào, từ chuyện chi tiền khủng phẫu thuật thẩm mỹ đến tuyên bố chia tay và đấu tố nhau nhưng sau đó lại hàn gắn. Chưa kể những cử chỉ thân mật quá mức của Lương Bằng Quang dành cho bạn gái trên sóng livestream cũng từng khiến anh vấp phải những phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng.