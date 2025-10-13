Ngân 98 trước khi bị bắt tạm giam

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngay khi tin tức này được lan truyền, từ khóa liên quan đến hot girl 27 tuổi được tìm kiếm tăng vọt trên Google, cho thấy sự quan tâm của dư luận về ồn ào này.

Theo ghi nhận, các từ khóa như “Ngân 98”, “DJ Ngân 98”, “Ngân 98 bị bắt”... được tìm kiếm đột phá. Không ít dân mạng cũng để lại bình luận phản ứng gay gắt khi hot girl 9X liên tục vướng phải ồn ào, đáng chú ý là việc lợi dụng lòng tin để kinh doanh hàng giả, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Cũng có ý kiến mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp này.

Hot girl Ngân 98 là ai?

Ngân 98 thường xuyên đăng tải những hình ảnh táo bạo trên mạng xã hội. Nhiều người ngán ngẩm trước phong cách ăn mặc của cô Ảnh: FBNV

Ngân 98 tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, quê Gia Lai (Bình Định cũ). Cô hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu ảnh, từng giành danh hiệu á hậu tại một cuộc thi nhan sắc. Sau này, hot girl chuyển hướng sang làm DJ đồng thời kinh doanh online. Theo ghi nhận, fanpage của cô có hơn 2,6 triệu lượt theo dõi, còn TikTok có hơn 1,1 triệu lượt theo dõi. Đây là nơi để nữ DJ cập nhật các hoạt động, dự án của mình đồng thời livestream giao lưu hay phục vụ mục đích bán hàng.

Với nhiều người, sự nghiệp nghệ thuật của Ngân 98 khá mờ nhạt. Thay vào đó, cô lại nổi tiếng bởi những ồn ào về phát ngôn, ăn mặc phản cảm. Cũng chính điều này khiến bạn gái Lương Bằng Quang được gọi với danh xưng “hot girl thị phi”, trở thành một trong những gương mặt vướng nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Loạt scandal của DJ Ngân 98 trước khi bị bắt

Ngoài ra, chuyện đời tư của hot girl này cũng được chú ý. Cô công khai hẹn hò Lương Bằng Quang - hơn nữ DJ 16 tuổi. Cả hai thường đăng tải những khoảnh khắc tình cảm trên mạng xã hội và cũng từng gây bàn tán vì những ồn ào.

Cụ thể, cặp đôi bị phản ứng khi chia sẻ clip ghi lại quá trình “dao kéo” hay từng gây xôn xao khi thông báo chia tay, đấu tố nhau trên mạng xã hội nhưng sau đó “gương vỡ lại lành”. Gần đây, cả hai còn vướng "lời ra tiếng vào" vì vụ tranh cãi ở một nhà thờ tại Hà Nội. Theo ghi nhận, sau khi vụ việc Ngân 98 bị bắt tạm giam được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dùng cũng tràn vào tài khoản của Lương Bằng Quang để lại bình luận chỉ trích, mỉa mai.

Chuyện tình cảm của nữ DJ và Lương Bằng Quang cũng vướng nhiều điều tiếng Ảnh: FBNV

Trước khi bị bắt, Ngân 98 thường xuyên đăng tải những hình ảnh ăn mặc táo bạo để biểu diễn lên mạng xã hội, khiến dân tình ngán ngẩm. Ngoài ra, cô còn đăng tải những khoảnh khắc tình cảm hay hình ảnh đi thiện nguyện cùng Lương Bằng Quang. Song nhiều người cũng cho rằng đây là chiêu trò để hot girl 9X thu hút sự chú ý.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Ngân 98 là người trực tiếp đứng sau, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH TM-DV ZuBu (do bà T.T.T, mẹ ruột của Ngân, đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do ông M.T.V đứng tên). Trong quá trình kinh doanh, cô sản xuất thêm một sản phẩm mang tên "viên rau củ Collagen" không có hồ sơ công bố, không được cấp phép lưu hành.

Cơ quan chức năng còn cho biết sản phẩm Ngân 98 sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, trong đó một số mẫu có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein - có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư.