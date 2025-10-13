Ngân 98: Từ ‘hot girl thị phi’ đến scandal bị bắt tạm giam

Như Thanh Niên thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Hot girl 27 tuổi bị cáo buộc sử dụng chiêu trò “hàng tặng kèm” để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỉ đồng.

Dân mạng tranh luận sôi nổi liên quan đến vụ Ngân 98 bị bắt tạm giam Ảnh: FBNV

Dân mạng nói về ồn ào của Ngân 98

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến được đưa ra liên quan đến vụ việc. Cộng đồng mạng cho rằng cần xử lý nghiêm trường hợp của Ngân 98, đồng thời đẩy mạnh giải quyết vấn nạn sản xuất hàng giả đang tồn đọng trên thị trường, làm ảnh hưởng đến người dân. Chưa kể, nhiều người dùng mạng xã hội còn bức xúc, lên án trước việc nhiều trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xem thường sức khỏe, tính mạng của người dân.

Một cư dân mạng chia sẻ: “Thanh lọc hết, dành chỗ cho những người làm ăn chân chính thôi”. Một người xem bày tỏ quan điểm: “Mong công an vào cuộc để xử lý nghiêm mấy trường hợp giống vậy nữa, để đảm bảo an toàn cho người dân. Đã qua năm thanh lọc nhưng những ai làm điều xấu vẫn tiếp tục bị thanh lọc”. “Làm giàu trên sức khỏe người dân rồi sẽ phải trả giá thôi”, một người xem bức xúc. Tài khoản khác thẳng thắn: “Một phần do sự dễ dãi tiêu thụ của người tiêu dùng, toàn sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, đồ độc hại không”.

Trước đó, Ngân 98 nổi tiếng với danh xưng "hot girl thị phi" khi liên tục vướng ồn ào Ảnh: FBNV

Trong đó, không ít cư dân mạng cho rằng đây là cái kết cho “hot girl thị phi” sau những ồn ào thời gian qua. Không ít người dùng mạng xã hội cũng bày tỏ sự ngán ngẩm khi nhắc về Ngân 98. Bởi trước khi bị bắt, nữ DJ này được nhớ đến bởi loạt tranh cãi, điều tiếng về đời tư.

Một người dùng bày tỏ: “Nổi tiếng cũng là một cạm bẫy và là con dao 2 lưỡi”. Người xem khác nêu quan điểm: “Thời buổi bây giờ không thượng tôn pháp luật và xem nhẹ thì sẽ thành tội phạm thôi”. “Thần tượng của nhiều dân mạng. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát”, một người xem bày tỏ. “Ngày này cũng tới, đỡ mất công thi thoảng lướt mạng nhìn thấy nhức mắt lại phải chặn”, người xem khác chia sẻ. “Làm nghệ sĩ mà chỉ nổi tiếng bằng những thị phi, giờ lại vướng phải vòng lao lý thì không hiểu sao có người xem cô này là thần tượng”, một tài khoản gay gắt.

Loạt scandal của DJ Ngân 98 trước khi bị bắt

Trước khi bị bắt tạm giam, Ngân 98 nổi tiếng trên mạng xã hội bởi hình ảnh một hot girl liên tục vướng phải những ồn ào, thị phi. Còn nhớ hồi tháng 3.2020, hình ảnh Ngân 98 ăn mặc gợi cảm, bị tạm giữ vì liên quan đến vụ sử dụng chất kích thích được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hay tháng 7.2020, hình ảnh Ngân 98 ăn mặc phản cảm khi biểu diễn trong một quán bar ở Hà Nội, khiến dư luận bức xúc. Sau đó, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội ra quyết định xử phạt với hình thức cấm diễn 4 tháng trên địa bàn đối với người đẹp gốc Bình Định.