Nghệ sĩ lên án đường dây sản xuất sữa giả: Tội ác không thể dung thứ

Như Thanh Niên thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 người để điều tra 2 tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, nhóm người này đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại dành cho những người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, thiếu tháng và phụ nữ có thai. Các sản phẩm công bố thành phần có các chất như chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó... nhưng thực tế hoàn toàn không có những chất này.

Hàng ngàn hộp sữa bột giả các loại bị thu giữ để phục vụ điều tra Ảnh: CAND

Sao Việt lên án

Thông tin trên nhận được sự quan tâm của dư luận. Không ít sao Việt cũng lên tiếng, bày tỏ thái độ bức xúc trước vấn đề này. Nhiều nghệ sĩ lên án gay gắt hành vi bất chấp lợi nhuận mà sản xuất sữa giả, gây ảnh hưởng sức khỏe đến người tiêu dùng.

Nói với chúng tôi, Hoa hậu Diễm Hương cho rằng việc sản xuất sữa giả vì lợi nhuận là hành vi tàn nhẫn, vô lương tâm. Cô bày tỏ thêm: “Tôi bức xúc trước những người bán hàng lừa dối, bất kể nó ảnh hưởng đến trẻ em, phụ nữ mang bầu hay những người bệnh tật. Trường hợp này cần xử lý thật nghiêm. Bởi trẻ em là đối tượng không thể tự nhận thức, bảo vệ mình. Tôi cũng mong cha mẹ luôn trong tâm thế bảo vệ và muốn cho con những điều tốt nhất cũng phải tìm hiểu kỹ, tránh dẫn đến trường hợp mù quáng”.

Diễm Hương bất bình vì hành vi sản xuất sữa giả làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng Ảnh: FBNV

Nông Thúy Hằng bức xúc khi một đường dây bất chính lại có thể hoạt động quy mô, tinh vi và để trẻ em, người bệnh, phụ nữ mang thai… trở thành nạn nhân của lòng tham. Cô nhấn mạnh: “Đây không chỉ là hành vi lừa đảo, mà còn là một tội ác”.

Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam 2022 hy vọng vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều vụ việc tương tự còn đang âm thầm diễn ra. “Gần đây, mạng xã hội đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm của người nổi tiếng khi quảng cáo cho các sản phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Với tôi, đó là một bài học lớn”, người đẹp quê Hà Giang bày tỏ thêm.

Là người cha có con nhỏ, Hồ Quang Mẫn phẫn nộ, đau lòng khi đọc tin về đường dây sản xuất sữa giả. Theo anh, trẻ em và người già là hai đối tượng yếu thế, cần được bảo vệ về sức khỏe, dinh dưỡng.

“Tôi thật sự mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, không chỉ với những kẻ trực tiếp gây ra, mà cả những ai tiếp tay, làm ngơ. Đồng thời, cần có những biện pháp giám sát thị trường tốt hơn để người tiêu dùng, đặc biệt là những phụ huynh như tôi có thể yên tâm. Chúng ta không thể để đồng tiền lấn át đạo đức, lương tâm”, anh nêu quan điểm.

Nông Thúy Hằng cho rằng hành vi sản xuất và buôn bán sữa giả là một tội ác Ảnh: FBNV

Dân mạng mong xử lý nghiêm vụ sữa giả này

Vụ việc đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng, khiến nhiều người không khỏi bất bình khi đọc tin. Theo ghi nhận của Thanh Niên, cư dân mạng phản ứng vì cho rằng việc kinh doanh bất chấp này không chỉ tác động đến thị trường mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.

Một người dùng mạng xã hội thẳng thắn nêu ý kiến: “Chính người Việt của mình - một bộ phận không nhỏ vì đồng tiền mà bất chấp lương tâm hại người dân. Những đối tượng này yêu cầu cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội”. “Khổ cho người dân nghèo, thiếu kiến thức bị lợi dụng. Lừa đảo người dân trong khi cuộc sống của họ đã khó khăn là một điều bất nhân”, một người xem chia sẻ.

Một cư dân mạng nhắn nhủ: “Những trường hợp này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người khác. Mong pháp luật xử mạnh tay, đồng thời tịch thu tài sản xung vào công quỹ”. “Người dân mình thật tình mà nói đều mù mờ kiến thức về tiêu dùng, cho nên chỉ mong cơ quan chức năng mạnh tay hơn để bài trừ tệ nạn hàng giả, hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng đỡ khổ”, tài khoản khác bày tỏ.