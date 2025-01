Quốc Thảo, Minh Luân bất bình, mong muốn xử nghiêm vụ hành hung tài xế công nghệ

Như Thanh Niên thông tin, hôm 1.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM ra lệnh tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi) và Bùi Thị Ngọc Anh (54 tuổi) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Họ được xác định là người xuất hiện trong clip hành hung tài xế công nghệ trên đường Lê Duẩn, khiến dư luận không khỏi bức xúc.

2 vợ chồng hành hung tài xế công nghệ vừa bị công an tạm giữ để điều tra Ảnh: CACC

Chia sẻ với chúng tôi, nghệ sĩ Quốc Thảo “sốc” khi theo dõi vụ việc. Ông thấy bức xúc trước tình trạng nhiều người dùng từ ngữ nặng nề, đổ thừa nhau và thậm chí là ẩu đả khi va chạm giao thông. “Đây là điều phản cảm. Tại sao lại phải dùng lời lẽ thô tục và dùng bạo lực để giải quyết? Tại sao mình không xử lý văn minh hơn, chọn ngồi lại với nhau để nói chuyện. Kể cả khi mình không mua bảo hiểm thì cũng có thể thương lượng được, vì tính mạng con người vẫn là trên hết. Nhiều người hành động cho thấy rất côn đồ. Đó là vấn nạn cần lên án để người dân thay đổi về mặt nhận thức, cách hành xử”, ông nêu quan điểm.

Từ câu chuyện cặp vợ chồng hành hung tài xế công nghệ, Quốc Thảo đặt vấn đề về việc giáo dục "cần giáo dục từ học sinh, trong môi trường nhà trường".

Diễn viên Minh Luân cho biết hiện nay tình trạng va quệt xe rồi dẫn đến xô xát ngay trên đường xảy ra khá phổ biến. Nam diễn viên cho biết qua báo chí, anh biết đã có rất nhiều trường hợp xảy ra va chạm rồi hành hung người khác, sau đó bị cơ quan chức năng xử lý. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn liên tục tăng lên.

Quốc Thảo, Minh Luân cho rằng việc nâng cao ý thức, cư xử văn minh nơi công cộng là điều cần thiết Ảnh: FBNV

"Hy vọng qua trường hợp của cặp vợ chồng kia, mọi người có ý thức chấp hành nghiêm luật giao thông, học tính kiềm chế và có cách hành xử văn minh hơn. Mỗi người nhường nhau một chút, đừng để một phút nóng giận rồi hành xử nông nổi mà ảnh hưởng đến người khác và hại luôn chính bản thân mình. Với những trường hợp này, hy vọng cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để răn đe. Tôi nghĩ đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho mọi người về ý thức khi tham gia giao thông, về cách hành xử của bản thân làm sao để không rơi vào trường hợp như vậy", diễn viên Hai Muối cho hay.

Theo MC Vũ Mạnh Cường, vụ việc cặp vợ chồng hành hung tài xế công nghệ cần được chấn chỉnh nghiêm. MC của các cuộc thi hoa hậu chia sẻ bản thân luôn đề cao việc xử lý có tình, có văn hóa ở những nơi công cộng nên cảm thấy bức xúc khi một số người dân chọn ẩu đả, chứng tỏ sức mạnh “cơ bắp” thay vì bình tĩnh giải quyết.

Vũ Mạnh Cường cho rằng cần xử lý nghiêm đối tượng vi phạm để răn đe, làm gương Ảnh: NVCC

“Tôi mong pháp luật cần xử lý nghiêm để những tình huống như vậy không xảy ra nữa. Trong thời điểm này, những hình ảnh bạo lực tràn ngập trên mạng xã hội vô tình làm cho mọi người tiếp nhận một cách sai lệch, thậm chí vi phạm pháp luật. Điều đó gây ra những hệ lụy tiêu cực cho xã hội”, Vũ Mạnh Cường thẳng thắn nêu quan điểm về vụ hành hung.

Hôm 2.1, Công an thành phố Bến Cát (Bình Dương) cũng đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang bắt giữ nghi phạm Lê Văn Hiền để điều tra làm rõ hành vi đánh người dập não sau va chạm giao thông. Việc nhiều trường hợp bạo lực xảy ra sau va chạm giao thông khiến không ít người bất bình.

Không riêng gì nghệ sĩ, cư dân mạng bức xúc trước cách cư xử thô lỗ, bạo lực và cho rằng những người này cần phải trả giá đắt cho hành vi của mình.

Một tài khoản bình luận: “Đáng đời những kẻ xem thường pháp luật. Cần lên án mạnh mẽ những hành vi này để văn hóa nơi công cộng ngày càng nâng cao hơn”. Người xem khác chia sẻ: “Muốn cho xã hội được an toàn, đối xử với nhau văn minh lịch sự thì phải xử lý thích đáng theo pháp luật”.