Khôi Trần bức xúc khi bị mạo danh lừa đảo, sẵn sàng làm việc với công an

Diễn viên Khôi Trần bức xúc khi bị lợi dụng hình ảnh, mạo danh để lừa đảo Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, diễn viên Khôi Trần đăng tải bài viết cảnh báo lừa đảo. Theo đó, nam diễn viên cho biết đang có đối tượng tên N.V.S sử dụng hình ảnh của anh để giả mạo tài khoản Facebook, TikTok rồi lừa đảo. Kẻ gian còn sử dụng công nghệ AI, giả mạo hình ảnh, giọng nói của Khôi Trần để lấy niềm tin của các nạn nhân. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền, đối tượng này liền chặn tài khoản.

Trao đổi với Thanh Niên, diễn viên Khôi Trần cho biết một số nạn nhân bị lừa tiền đã tìm đến trang cá nhân của anh rồi nhắn tin, để lại bình luận tiêu cực vì cho rằng nam diễn viên là kẻ lừa đảo. Khi đón nhận các thông tin này, diễn viên Chúng ta của 8 năm sau cho biết vô cùng hoang mang.

"Hiện nay đã có tới 6 nạn nhân đã bị tài khoản N.V.S này lừa tiền. Tài khoản tên N.V.S đã sử dụng hình ảnh của tôi suốt 2 năm qua, tạo lý lịch để lừa đảo. Khi tôi phản hồi lại, có người rất lịch sự, bình tĩnh muốn trao đổi với tôi để làm rõ vấn đề nhưng cũng có người rất bức xúc, sử dụng những lời lẽ xúc phạm đến tôi vì họ nghĩ tôi là kẻ lừa đảo. Tôi phải cố giữ bình tĩnh, thông cảm bởi họ đã bị lừa tiền. Dù tôi đã nói rõ rằng tôi không phải là N.V.S nhưng có người vẫn cố chấp. Tôi nói họ nên đến cơ quan công an trình báo, tôi sẽ phối hợp làm việc chứ không chặn Facebook của họ. Nếu tôi là kẻ lừa đảo chắc chắn sẽ chặn họ rồi chứ đâu có rảnh mà ngồi tiếp chuyện", nam diễn viên 8X cho hay.

Nam diễn viên khuyến cáo nạn nhân đi trình báo công an về việc này Ảnh: FBNV

Sau khi tìm hiểu vụ việc, Khôi Trần đã đăng tải bài viết cảnh báo đến khán giả, tránh bị đối tượng này tiếp tục giả danh lừa đảo. Nam diễn viên khẳng định bản thân không vay mượn hay mời gọi đầu tư. Khôi Trần cho biết sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, danh dự của anh. Nam diễn viên bày tỏ anh rất mong các nạn nhân trong vụ việc đi trình báo công an vì họ có số tài khoản chuyển khoản cũng như các bằng chứng tố cáo kẻ lừa đảo.

"Tôi rất mong các nạn nhân trình báo đến công an và tôi sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an để làm rõ việc này. Tôi chẳng làm gì sai trong việc này nhưng khi bị tố trên mạng xã hội, tôi đã thấy hình ảnh, danh dự của mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Hiện nay, mạng xã hội thông tin lan truyền rất nhanh, đôi khi nhiều người chưa rõ thực hư lại hiểu lầm tôi. Tôi đang thu thập thông tin, bằng chứng rồi trình báo sự việc đến cơ quan công an để bảo vệ bản thân. Suốt 2 ngày qua, tôi phải thường xuyên kiểm tra tin nhắn chờ, xem bình luận để xem còn ai bị lừa đảo rồi tìm đến tôi nữa hay không. Thật sự tôi rất đau đầu khi vướng phải sự việc trên trời rớt xuống như vậy", Khôi Trần nói thêm.

Diễn viên Khôi Trần sinh năm 1984, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua các phim Ly hôn, Một văn phòng luật sư, Biệt thự Pensse, Mắt biển, Đàn bà đã cũ, Tiệm ăn dì ghẻ, Kẻ sát nhân cô độc 2… Gần đây, anh được khán giả màn ảnh nhỏ yêu mến với vai sếp Giang trong phim Chúng ta của 8 năm sau.