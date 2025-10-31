Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt tạm giam nghi phạm đánh phụ nữ mang thai trong tiệm tạp hóa ở Đắk Lắk

Hữu Tú - Hoàng Anh
31/10/2025 14:56 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam Trần Triệu Quí, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng sau khi nghi phạm này đánh phụ nữ mang thai trong tiệm tạp hóa.

Ngày 31.10, Công an P.Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Triệu Quí (25 tuổi, ở P.Bình Kiến, Đắk Lắk; thuộc TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bị can này là nghi phạm trong vụ đánh phụ nữ mang thai gần cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Trước đó, Quí bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng nhưng được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.

Bắt tạm giam nghi phạm đánh phụ nữ mang thai trong tiệm tạp hóa ở Đắk Lắk- Ảnh 1.

Trần Triệu Quí bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng

ẢNH: HOÀNG ANH

Sau đó, Cơ quan CSĐT thay đổi biện pháp ngăn chặn, bắt tạm giam Trần Triệu Quí vì trong thời gian được tại ngoại, Quí đã tham gia cùng đồng bọn đánh người gây thương tích tại quán nhậu N86 (P.Tuy Hòa, Đắk Lắk), khiến một thanh niên phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 22.9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi cảnh một nam thanh niên mặc áo thun đen, quần jeans có hành vi chửi bới và đánh một phụ nữ đang mang thai ngay trước cửa hàng tạp hóa, gần cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên.

Người phụ nữ phải nhập viện trong tình trạng động thai nhẹ. Chẩn đoán ban đầu cho thấy tổn thương phần bụng, lưng dưới và chậu hông.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Triệu Quí để điều tra về hành vi đánh phụ nữ mang thai, gây rối trật tự công cộng.

Khám phá thêm chủ đề

bắt tạm giam đánh phụ nữ mang thai Đắk Lắk gây rối trật tự đánh phụ nữ
Xem thêm bình luận