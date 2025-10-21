Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Mũ bảo hiểm mốc, ướt, bốc mùi: Ám ảnh khó nói khi đi xe ôm
Video Đời sống

Mũ bảo hiểm mốc, ướt, bốc mùi: Ám ảnh khó nói khi đi xe ôm

Khánh Ngân - Võ Hiếu
21/10/2025 07:57 GMT+7

Xe ôm công nghệ đã trở thành phương tiện di chuyển của nhiều người. Nhưng ít ai để ý rằng, chiếc nón bảo hiểm mà khách hàng đội mỗi chuyến đi có thể đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh

Mũ ướt, mũ mốc, mũ bốc mùi… là nhiều ám ảnh khó nói của hành khách khi đi xe ôm, cả truyền thống lẫn công nghệ.

Mũ bảo hiểm mốc, ướt, bốc mùi: Ám ảnh khó nói khi đi xe ôm

Không ít người từng thở dài khi nghĩ đến cảm giác ấy - đội lên đầu một chiếc mũ đã qua hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt khách trong ngày. Có người chọn cách mang theo mũ riêng, có người dùng khăn giấy lót bên trong, cũng có người chỉ đành "chịu đựng" cho qua quãng đường ngắn.

Mũ bảo hiểm mốc, ướt, bốc mùi: Ám ảnh khó nói khi đi xe ôm - Ảnh 1.

Không ít người từng thở dài khi nghĩ đến cảm giác ấy; đội lên đầu một chiếc mũ đã qua hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt khách trong ngày

Với tài xế, chuyện giữ mũ sạch cũng chẳng dễ dàng. Cả ngày phơi nắng, chạy xe liên tục, mũ bốc mùi là điều khó tránh. Nhiều người đã thử giặt, phơi, xịt nước hoa hay khử mùi bằng than hoạt tính, nhưng sau vài ngày, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Một số khách hàng chọn cách mang theo mũ bảo hiểm riêng, hoặc đội đè lên phần mũ liền của áo khoác để tránh tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ chuẩn bị trước, và việc mang theo mũ riêng đôi khi lại trở thành gánh nặng trong những hành trình ngắn.

Theo chuyên gia da liễu, TS.BS Phạm Thị Uyên Nhi (Bệnh viện Da Liễu TP.HCM), việc vệ sinh mũ bảo hiểm không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho những loại vi nấm phát triển, từ đó có thể gây nên các bệnh liên quan đến da đầu, ở trường hợp nặng có thể dẫn đến rụng tóc. Ngoài ra, khi sử dụng chung nón bảo hiểm không được vệ sinh thường xuyên, người sử dụng có thể bị lây nhiễm các bệnh da liễu từ người sử dụng trước.

Trên thế giới, vấn đề vệ sinh mũ bảo hiểm trong các dịch vụ xe ôm và chia sẻ xe máy ngày càng được chú trọng. Nhiều nước đã áp dụng các biện pháp như xịt khử khuẩn, sử dụng lớp lót dùng một lần hoặc công nghệ khử trùng bằng tia UV, nhằm đảm bảo vệ sinh cho hành khách trên mỗi chuyến đi.

Mũ bảo hiểm mốc, ướt, bốc mùi: Ám ảnh khó nói khi đi xe ôm - Ảnh 2.

Trên thế giới, vấn đề vệ sinh mũ bảo hiểm trong các dịch vụ xe ôm và chia sẻ xe máy ngày càng được chú trọng

ẢNH: MXH

Nhìn ra thế giới, có thể thấy: câu chuyện "mũ bảo hiểm bẩn" không chỉ của riêng ai. Nhưng ở nơi nào có sự phối hợp giữa người dùng, tài xế và nền tảng, nơi đó chiếc mũ bảo hiểm đã trở lại đúng nghĩa của nó - một vật bảo vệ, chứ không phải nỗi ám ảnh.

