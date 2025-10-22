Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Tiên phong đồng hành cùng kinh tế tư nhân, tín dụng doanh nghiệp ACB tăng trưởng 20%

Thanh Xuân
Thanh Xuân
22/10/2025 18:54 GMT+7

Ngày 22.10, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố kết quả kinh doanh quý 3 với dư nợ tín dụng của ACB đạt 669.000 tỉ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm, cao hơn bình quân toàn ngành. Trong đó, cho vay doanh nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, tăng 20%, tập trung ở các lĩnh vực những ngành chủ lực của nền kinh tế như thương mại, chế biến chế tạo.

Song song đó, dư nợ mảng bán lẻ, vốn là nòng cốt trong chiến lược kinh doanh của ACB, cũng ghi nhận sự phục hồi khởi sắc, nhờ các chương trình tín dụng linh hoạt và các giải pháp tài chính được thiết kế riêng cho từng phân khúc khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và tiểu thương.

ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.400 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt hơn 16.000 tỉ đồng, tăng 5%. Động lực đến từ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 36% và hiệu quả chi phí được kiểm soát. Tỷ lệ CIR giữ ở mức 32%, phản ánh nỗ lực số hóa, tối ưu vận hành và gia tăng năng suất lao động.

Tiên phong đồng hành cùng kinh tế tư nhân, tín dụng doanh nghiệp ACB tăng trưởng 20% - Ảnh 1.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ACB đạt 16.000 tỉ đồng

ẢNH:Q.A

Không chỉ ngân hàng mẹ, các công ty con trong hệ sinh thái cũng đóng góp đáng kể. Chẳng hạn, ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 895 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động cho vay margin ghi nhận tăng trưởng 87% so với đầu năm, đạt hơn 16.000 tỉ đồng. ACBL, ACBA, ACBC đều tăng trưởng tích cực, tổng cộng chiếm khoảng 6% lợi nhuận hợp nhất. Mô hình hợp lực này giúp ACB dần tiến gần mục tiêu trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả", mô hình hoạt động đa năng, có khả năng tạo giá trị toàn diện cho khách hàng, cổ đông và thị trường.

Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm còn 1,09%, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Đây là minh chứng cho năng lực điều hành ổn định và quản trị rủi ro chủ động, giúp ACB duy trì an toàn vốn và thanh khoản cao. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng ở mức 21,8%, thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp ngân hàng có dư địa tối ưu lợi suất khi mở rộng cho vay trung dài hạn. Ngoài ra, tỷ lệ CASA đạt 22,9%, tăng so với mức 22,1% trong quý 1 và 22,6% trong quý 2 nhờ chính sách huy động linh hoạt và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm. 

Trong chiến lược phát triển bền vững, các hoạt động quản trị rủi ro được ACB coi là yếu tố nền tảng, đảm bảo tăng trưởng an toàn và giá trị lâu dài cho khách hàng và cổ đông. Theo đó, ACB liên tục củng cố và áp dụng công nghệ trong quản trị rủi ro, vừa đảm bảo hạ tầng, vừa xây dựng con người, không chỉ để tuân thủ quy định mà còn vận dụng hiệu quả vào kinh doanh, mở ra nền tảng để ngân hàng phát triển sản phẩm tài chính hiện đại, cá nhân hóa dịch vụ và mở rộng thị phần một cách bền vững.

Tin liên quan

ACB lên tiếng về kết luận thanh tra liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu

ACB lên tiếng về kết luận thanh tra liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu

Tối 17.10, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông tin chính thức về một số nội dung được nêu trong kết luận thanh tra của cơ quan chức năng liên quan đến trái phiếu, đồng thời khẳng định cam kết bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng.

Khám phá thêm chủ đề

ACB Cho vay doanh nghiệp Cá nhân nợ xấu thu nhập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận