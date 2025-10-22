Tiên phong đồng hành cùng kinh tế tư nhân, tín dụng doanh nghiệp ACB tăng trưởng 20%

Song song đó, dư nợ mảng bán lẻ, vốn là nòng cốt trong chiến lược kinh doanh của ACB, cũng ghi nhận sự phục hồi khởi sắc, nhờ các chương trình tín dụng linh hoạt và các giải pháp tài chính được thiết kế riêng cho từng phân khúc khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và tiểu thương.

ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.400 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, lũy kế 9 tháng đạt hơn 16.000 tỉ đồng, tăng 5%. Động lực đến từ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh 36% và hiệu quả chi phí được kiểm soát. Tỷ lệ CIR giữ ở mức 32%, phản ánh nỗ lực số hóa, tối ưu vận hành và gia tăng năng suất lao động.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ACB đạt 16.000 tỉ đồng ẢNH:Q.A

Không chỉ ngân hàng mẹ, các công ty con trong hệ sinh thái cũng đóng góp đáng kể. Chẳng hạn, ACBS đạt lợi nhuận trước thuế 895 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ, trong đó hoạt động cho vay margin ghi nhận tăng trưởng 87% so với đầu năm, đạt hơn 16.000 tỉ đồng. ACBL, ACBA, ACBC đều tăng trưởng tích cực, tổng cộng chiếm khoảng 6% lợi nhuận hợp nhất. Mô hình hợp lực này giúp ACB dần tiến gần mục tiêu trở thành "Tập đoàn tài chính hiệu quả", mô hình hoạt động đa năng, có khả năng tạo giá trị toàn diện cho khách hàng, cổ đông và thị trường.

Tỷ lệ nợ xấu của ACB giảm còn 1,09%, thuộc nhóm thấp nhất ngành. Đây là minh chứng cho năng lực điều hành ổn định và quản trị rủi ro chủ động, giúp ACB duy trì an toàn vốn và thanh khoản cao. Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cũng ở mức 21,8%, thấp hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước, giúp ngân hàng có dư địa tối ưu lợi suất khi mở rộng cho vay trung dài hạn. Ngoài ra, tỷ lệ CASA đạt 22,9%, tăng so với mức 22,1% trong quý 1 và 22,6% trong quý 2 nhờ chính sách huy động linh hoạt và chiến lược đa dạng hóa sản phẩm.

Trong chiến lược phát triển bền vững, các hoạt động quản trị rủi ro được ACB coi là yếu tố nền tảng, đảm bảo tăng trưởng an toàn và giá trị lâu dài cho khách hàng và cổ đông. Theo đó, ACB liên tục củng cố và áp dụng công nghệ trong quản trị rủi ro, vừa đảm bảo hạ tầng, vừa xây dựng con người, không chỉ để tuân thủ quy định mà còn vận dụng hiệu quả vào kinh doanh, mở ra nền tảng để ngân hàng phát triển sản phẩm tài chính hiện đại, cá nhân hóa dịch vụ và mở rộng thị phần một cách bền vững.