ACB lên tiếng về kết luận thanh tra liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hai lô trái phiếu do ACB phát hành vào ngày 19.12.2018 và 6.12.2019 có mục đích sử dụng vốn được nêu trong phương án phát hành là để cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, do số liệu báo cáo tại một số thời điểm chưa khớp về thời gian và có bao gồm cả các khoản vay ngắn hạn, nên phát sinh yêu cầu rà soát và khắc phục theo quy định của cơ quan thanh tra. ACB đã hoàn tất toàn bộ nội dung khắc phục và gửi báo cáo khắc phục vào ngày 24.9.2025 theo đúng yêu cầu từ cơ quan chức năng. ACB luôn tuân thủ các chuẩn mực quản trị và minh bạch tài chính, đồng thời duy trì sự ổn định để phục vụ khách hàng, cổ đông và đối tác một cách bền vững.

Vào cuối tháng 9, Hội đồng quản trị ACB ra nghị quyết phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 trong năm tài chính 2025. Tổng mệnh giá phát hành tối đa 20.000 tỉ đồng, mệnh giá một trái phiếu 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm. Mục đích phát hành phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngay sau khi Nghị quyết 68-NQ/TW được ban hành, ACB là ngân hàng tiên phong hành động mạnh mẽ với hàng loạt giải pháp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) không chỉ tiếp cận vốn mà còn thực hiện chuyển đổi số và phát triển bền vững.