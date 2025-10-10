Chính thức xóa bỏ độc quyền, vàng miếng ACB lên 145 triệu đồng/lượng

Hiện tượng lạ trong sáng 10.10 là giá vàng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng mạnh ở chiều bán, vàng miếng thương hiệu ACB 2 triệu đồng/lượng lên 145 triệu đồng, trong khi đó giá mua vào giữ nguyên 141 triệu đồng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng ACB lên 4 triệu đồng/lượng thay vì 2 triệu đồng/lượng trước đó. Tuy nhiên, ACB đã điều chỉnh bảng giá vàng miếng thương hiệu SJC với xu hướng điều chỉnh giảm dần từ mức 142,5 triệu đồng mỗi lượng xuống 141,4 triệu đồng chiều bán ra; còn mua vào xuống 140,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh sau nhiều ngày tăng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi đó, thương hiệu vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng khác lại liên tục giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 139,4 triệu đồng, bán ra 141,4 triệu đồng. Tập đoàn Doji, Công ty Bảo Tín Minh Châu… mua vào 139,9 triệu đồng, bán ra 141,9 triệu đồng…

Hôm nay hết độc quyền sản xuất vàng miếng, chuyên gia nhận định gì về giá vàng?

Lý do khiến ACB tăng giá vàng miếng thương hiệu ACB là khách hàng hỏi mua vàng tăng lên so với bình thường. Nhà băng này trước đây đã công bố điều khoản giao dịch vàng miếng (bao gồm thương hiệu vàng miếng ACB, SJC…) khiến thị trường hiểu rằng ACB được ra mắt vàng miếng kể từ ngày 10.10. Ngay sau đó, ACB đã thông tin lại rằng thương hiệu vàng miếng SJC đã được sản xuất từ trước 2012. Hiện ngân hàng đang chờ hướng dẫn đăng ký sản xuất vàng miếng.

Từ ngày 10.10, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng chính thức có hiệu lực. Cụ thể, chính sách độc quyền vàng miếng được xóa bỏ, các đơn vị được sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ điều kiện quy định, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho các ngân hàng, doanh nghiệp… Một số ngân hàng, doanh nghiệp hiện cho biết đang chờ thông tư hướng dẫn Nghị định 232 ban hành hướng dẫn các thủ tục cấp phép trên.

Trước năm 2012 (khi ban hành Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng), ngoài thương hiệu vàng miếng SJC, thị trường có những thương hiệu vàng miếng khác như PNJ, Doji, Sacombank-SBJ, Bảo Tín Minh Châu, ACB… Sau khi Nghị định 24 có hiệu lực, các đơn vị sản xuất, kinh doanh vàng miếng đã thực hiện chuyển đổi sang vàng miếng SJC từ năm 2013.