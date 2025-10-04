Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Khởi động cuộc đua sản xuất vàng miếng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
04/10/2025 04:00 GMT+7

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, quy định xóa bỏ độc quyền vàng miếng, cho nhập khẩu vàng nguyên liệu chính thức có hiệu lực. Các doanh nghiệp, ngân hàng đang sẵn sàng tham gia cuộc đua mới.

Lực bán vàng xuất hiện

Giá vàng miếng SJC liên tục giảm trong ngày 3.10, trái ngược với đà tăng giá trên thị trường thế giới. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm 200.000 đồng mỗi lượng vàng miếng SJC, mua vào còn 135,8 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng. Các công ty khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào 135,8 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 135,1 triệu đồng, bán ra 137,8 triệu đồng… Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, vàng miếng SJC giảm giá.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn lại tăng nhẹ 100.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 131,8 triệu đồng, bán ra 134,3 triệu đồng. Công ty Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá mua vào ở mức 132,8 triệu đồng, bán ra 135,8 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 132 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng…

Khởi động cuộc đua sản xuất vàng miếng- Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,7 triệu đồng/lượng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Biến động giá vàng trong ngày ngược so với thế giới. Vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 3.865 USD/ounce sau khi sụt giảm mạnh 70 USD/ounce trước đó. Lực bán chốt lời khiến giá vàng thế giới giảm. Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR đã bán ra 3,15 tấn vàng, giảm lượng vàng nắm giữ xuống 1.015,74 tấn. Sau 4 ngày mua liên tục, quỹ này đã thực hiện bán vàng khi giá lên gần sát 3.900 USD/ounce.

Tâm lý thị trường vàng trong nước đang trở nên thận trọng hơn khi ngày 10.10 đến gần. Đây là ngày Nghị định 232/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng chính thức có hiệu lực. Theo đó, xóa bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng, cho nhập khẩu vàng nguyên liệu. Đại diện Công ty SJC cho biết lượng khách đến mua vàng hiện vẫn cao nhưng khách đến bán vàng cũng tăng hơn so với những ngày trước đó từ 10 - 20%. Lực bán vàng của khách hàng nhiều hơn trước nhưng vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu bên mua. Do vậy, công ty vẫn đang giới hạn khối lượng bán ra cho khách. Trong khi đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn trong tình trạng không có vàng bán cho khách.

Trên các diễn đàn vàng, tâm lý lo ngại giá giảm đã xuất hiện. Tại diễn đàn Giao lưu vàng 9999, một thành viên nhắc nhở: "Tầm này năm ngoái, vàng có cú quay xe từ 80 - 83 triệu đồng xuống còn 74 triệu đồng. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh em thoát hàng nhé", hay "Chuẩn bị 10.10 giá bắt đầu thu hẹp lại"… Giá vàng miếng SJC rao bán trên các diễn đàn cũng đã hạ nhiệt so với trước đó vài triệu đồng mỗi lượng, xuống còn 141 triệu đồng/lượng.

Doanh nghiệp, ngân hàng chuẩn bị tham gia thị trường vàng

Giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới 14,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cao hơn 11 - 12 triệu đồng/lượng. Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới, cho rằng thị trường vàng đang theo dõi sát những động thái từ nhà nước và các đơn vị kinh doanh tham gia thị trường vàng miếng khi ngày 10.10 đến gần. Những người nắm giữ vàng càng lo lắng giá có thể giảm nhanh thu hẹp mức chênh lệch với thế giới nên có thể sẽ thực hiện bán khi giá ở mức cao. Khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có động thái cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho một đơn vị nào đó để sản xuất vàng miếng hay vàng trang sức, giá vàng trong nước sẽ đi xuống.

Theo quy định tại Nghị định 232, điều kiện để được sản xuất vàng miếng là doanh nghiệp phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng, ngân hàng có vốn điều lệ tối thiểu 50.000 tỉ đồng. Hiện có 3 doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện này gồm SJC, Doji và PNJ; 8 ngân hàng đáp ứng đủ điều kiện gồm Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MB, ACB, Techcombank, VPBank. SJC cho biết đang chờ thông tư hướng dẫn về thủ tục nhập vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Công ty đã có sẵn dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất vàng miếng nên khi có nguồn nguyên liệu là có thể sản xuất ngay.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng tương tự, đang chờ thông tư hướng dẫn. Vừa qua, ACB công bố điều khoản giao dịch mua, bán vàng miếng tại ngân hàng này theo quy định tại Nghị định 232. Trong đó, ACB đưa ra loại vàng giao dịch gồm vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại vàng miếng khác do ACB quy định và cập nhật trong từng thời kỳ. Đối với vàng miếng thương hiệu SJC, chỉ thực hiện giao dịch đối với vàng miếng SJC loại 1 lượng. Đối với vàng miếng thương hiệu ACB (sản xuất trước năm 2012) thực hiện giao dịch đối với tất cả các loại vàng. ACB khẳng định việc công bố này không đồng nghĩa với việc ACB được NHNN cấp phép theo Nghị định mới để sản xuất vàng.

Phó tổng giám đốc của một trong 8 ngân hàng có đủ điều kiện cũng cho biết đã sẵn sàng tham gia sản xuất vàng miếng với thương hiệu của nhà băng này. Ngân hàng đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự, quy trình nhập khẩu, kho bãi, thiết bị… Ngay khi có thông tư hướng dẫn từ NHNN ban hành có hiệu lực từ ngày 10.10, ngân hàng sẽ xin phép chính thức để tham gia cung ứng vàng ra thị trường.

Ngày 3.10, NHNN cho biết việc chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn, người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn. Những tháng đầu năm 2025, giá vàng thế giới liên tục phá vỡ mức kỷ lục trước đó, nguyên nhân chủ yếu do bất ổn chính trị, xung đột quân sự, cạnh tranh chiến lược gia tăng trên phạm vi toàn cầu; nhiều ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư đẩy mạnh mua vào vàng để bổ sung dự trữ ngoại hối cũng là lý do quan trọng khiến giá vàng tăng.

