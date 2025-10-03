Đề xuất đánh thuế mua bán vàng miếng 0,1% trên giá chuyển nhượng

Tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 của Bộ Tài chính chiều nay 3.10, ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính), đã trả lời, làm rõ nhiều thông tin liên quan tới đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân với mua bán vàng miếng, cũng như việc giữ nguyên quy định thu thuế chuyển nhượng bất động sản tại dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ đưa vào dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) thu thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng ẢNH: NGỌC THẮNG

Theo ông Huy, mặt hàng vàng hiện có nhiều loại như: vàng mang tính chất tiền tệ, vàng miếng, vàng nguyên liệu, vàng trang sức mỹ nghệ… Mỗi giao dịch sẽ liên quan đến những sắc thuế khác nhau.

Ví dụ, thuế nhập khẩu với vàng miếng sẽ áp dụng thuế suất 0%; thuế xuất khẩu với vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ được Chính phủ quy định tại một nghị định sắp được ban hành với mức thuế là 0%...

Ngoài ra, về giao dịch vàng nói chung sẽ có thuế giá trị gia tăng. Theo đó, luật Thuế giá trị gia tăng đã quy định rõ, với giao dịch mua bán vàng sẽ thu theo phương pháp trực tiếp.

Riêng với thuế thu nhập cá nhân sẽ có thu thuế với hộ kinh doanh. Hiện nay, pháp luật quy định cá nhân không được phép kinh doanh mặt hàng vàng, đặc biệt là vàng miếng, chỉ các ngân hàng, tổ chức tín dụng được Nhà nước cho phép mới được thực hiện.

Do đó, đối với các giao dịch này, không đặt ra chính sách thuế theo nghĩa thông thường như với hàng hóa khác. Trong luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) đang được xây dựng, Bộ Tài chính sẽ xem xét đây là một khoản được xếp vào khoản thu nhập khác.

Sau khi trao đổi và thống nhất với Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ đưa vào dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) thu thuế với giao dịch chuyển nhượng vàng miếng, không áp dụng với vàng nguyên liệu và vàng trang sức mỹ nghệ. Đề xuất ban đầu là sẽ áp dụng thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng.

"Thời điểm áp dụng cụ thể như thế nào, sẽ có những điều chỉnh ra sao thì Bộ Tài chính trình giao Chính phủ quy định", ông Huy nói.

Trước đó, để nâng cao tính minh bạch, hạn chế đầu cơ vàng, Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung, quy định rõ trong dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế.

Vì sao thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng bất động sản giữ nguyên?

Ông Huy thông tin thêm, tại dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có đề cập nội dung chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản. Một trong những phương án từng được đưa ra lấy ý kiến là thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản theo thời gian nắm giữ.

Hiện nay, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản được tính bằng 2% trên tổng giá trị chuyển nhượng ẢNH: ĐAN THANH

Tuy nhiên, qua tổng hợp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và người dân, Bộ Tài chính đã tiếp thu để hoàn thiện dự án luật theo hướng kế thừa, giữ ổn định chính sách hiện hành (thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản được tính bằng 2% trên tổng giá trị chuyển nhượng - PV), nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và tính khả thi trong thực hiện.

Trước câu hỏi về việc gần đây nhiều chuyên gia đề xuất cần nghiên cứu áp dụng các chính sách thuế với bất động sản để tránh đầu cơ, ông Huy cho biết: thời gian vừa qua, Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu chính sách thuế đối với bất động sản.

Chính sách này đã có những quy định cụ thể ở từng khâu trong quá trình giao dịch, từ đăng ký quyền sử dụng đất cho đến quá trình chuyển nhượng, sử dụng. Tuy nhiên, chính sách thuế bất động sản cần phải được nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện, để vừa bảo đảm phù hợp với các luật liên quan như luật Đất đai, luật Kinh doanh bất động sản, vừa tạo sự công bằng, minh bạch cho thị trường.

"Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan chức năng, các chuyên gia để nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội xem xét", ông Huy nói.