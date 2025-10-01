Từ hôm nay có 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Từ hôm nay (1.10), luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chính thức có hiệu lực thi hành. Luật này quy định có 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, khoản 3 điều 71 của luật này đã bổ sung thêm các khoản 18, 19, 20 vào sau khoản 17 điều 4 luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 gồm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập từ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân ẢNH: TNO

Đó là thu nhập tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ; thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia làm việc cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Tại hồ sơ dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cơ quan này cũng đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, miễn thuế thu nhập trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Song song đó, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc tại các doanh nghiệp, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và một số lĩnh vực ưu tiên phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này...