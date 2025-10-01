Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Từ hôm nay có 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân

Mai Phương
Mai Phương
01/10/2025 09:55 GMT+7

Các khoản thu nhập từ hoạt động khoa học, công nghệ sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Từ hôm nay (1.10), luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chính thức có hiệu lực thi hành. Luật này quy định có 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, khoản 3 điều 71 của luật này đã bổ sung thêm các khoản 18, 19, 20 vào sau khoản 17 điều 4 luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 gồm 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Từ hôm nay có 3 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân - Ảnh 1.

Thu nhập từ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được miễn thuế thu nhập cá nhân

ẢNH: TNO

Đó là thu nhập tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thu nhập từ quyền tác giả của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo khi kết quả nhiệm vụ được thương mại hóa theo quy định của pháp luật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, pháp luật về sở hữu trí tuệ; thu nhập của nhà đầu tư cá nhân, chuyên gia làm việc cho dự án khởi nghiệp sáng tạo, sáng lập viên doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư cá nhân góp vốn vào quỹ đầu tư mạo hiểm.

Tại hồ sơ dự thảo luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cơ quan này cũng đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công từ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với luật Khoa học, Công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, miễn thuế thu nhập trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Song song đó, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc tại các doanh nghiệp, dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và một số lĩnh vực ưu tiên phát triển theo định hướng của Đảng và Nhà nước. Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này...

8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế

Tin liên quan

Nhiều đề xuất sửa đổi thuế thu nhập cá nhân

Nhiều đề xuất sửa đổi thuế thu nhập cá nhân

Nhiều đề xuất bỏ thuế suất cao nhất 35%, bổ sung nhiều khoản thu nhập miễn thuế được nhiều bộ ngành, tổ chức đưa ra về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) và kiến nghị áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới cho kỳ tính thuế năm 2025 tiếp tục được đưa ra.

Khám phá thêm chủ đề

Thuế thu nhập cá nhân Miễn thuế thu nhập Khoa học công nghệ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận