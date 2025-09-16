Doanh nghiệp nào sẽ được miễn thuế trong 3 năm đầu tiên sau khi thành lập?

Bộ Tài chính vừa công bố bản tổng hợp ý kiến góp ý, phản biện của các tổ chức, cá nhân về hồ sơ xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nghị định này áp dụng đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Dự thảo đã bám sát các nội dung theo Nghị quyết số 198 của Quốc hội, trong đó gồm nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt như hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh; ưu đãi về thuế; hỗ trợ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực...

Doanh nghiệp thành lập mới sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm đầu tiên ẢNH: NGUYÊN NGA

Đối với nội dung ưu đãi về thuế, dự thảo Nghị định nêu rõ: Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Tuy nhiên, ưu đãi này sẽ loại trừ doanh nghiệp thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới

Góp ý về nội dung này, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ đối với doanh nghiệp thành lập trước thời điểm Nghị quyết 198/2025 của Quốc hội có hiệu lực mà còn thời gian áp dụng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu thì có được “miễn thuế thu nhập doanh nghiệp” cho thời gian còn lại hay không? Bộ Tài chính tiếp thu và cho biết, để tránh vướng mắc khi thực hiện, Bộ Tài chính bổ sung tại khoản 3 điều 6 dự thảo như sau: “Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại".

Một số tỉnh thành như Đồng Tháp, Huế đề nghị nên bổ sung cơ chế xác minh để ngăn tình trạng lợi dụng hình thức “đăng ký kinh doanh lần đầu” nhằm trục lợi chính sách. Bộ Tài chính giải trình, khoản 3 điều 6 quy định giới hạn một số trường hợp doanh nghiệp thành lập mới sau khi doanh nghiệp tổ chức lại, người đại diện doanh nghiệp, góp vốn cao nhất của nhiều doanh nghiệp hoặc mới giải thể trong vòng 12 tháng sẽ không được hưởng chính sách miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 3 năm. Quy định này giúp ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách, dễ dàng trong việc xác minh, triển khai áp dụng. Việc loại trừ áp dụng ưu đãi cho doanh nghiệp thành lập mới do sáp nhập, hợp nhất... như dự thảo nhằm loại trừ những doanh nghiệp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh giải thể doanh nghiệp rồi lại thành lập doanh nghiệp khác nhằm trục lợi chính sách. Do đó, đề nghị giữ như nội dung dự thảo Nghị định.

Với chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, các chuyên gia đều cho rằng sẽ góp phần hỗ trợ các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp, nhất là với những hộ kinh doanh có doanh thu lớn cũng như từ năm sau thực hiện bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.