Gỡ điểm nghẽn xây dựng thương hiệu quốc gia, tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt

Chiều 15.9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 diễn ra phiên đối thoại chuyên đề "Mài sắc các mũi nhọn chiến lược để vươn tầm quốc tế". Sự kiện do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Phiên đối thoại có sự tham dự của Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, tham dự phiên đối thoại ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tại phiên đối thoại, bà Trần Phương Nga, CEO Tập đoàn Thiên Long, cho biết bối cảnh ngành văn phòng phẩm thế giới đang thay đổi mạnh mẽ. Dù chịu tác động từ xu hướng chuyển đổi số, nhu cầu học tập tại các quốc gia đang phát triển vẫn tăng nhanh, mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp.

Song song đó, các yêu cầu về sản phẩm xanh, bền vững, tích hợp công nghệ và phân phối hiện đại đang trở thành xu thế chủ đạo. "Nếu biết tận dụng lợi thế, Việt Nam hoàn toàn có thể bước vào sân chơi toàn cầu bằng chính thế mạnh gắn liền với văn hóa hiếu học và sự năng động của thế hệ trẻ", bà Nga nói.

Tuy nhiên, CEO Tập đoàn Thiên Long cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều điểm nghẽn của ngành. Đó là tình trạng phân mảnh, doanh nghiệp nhỏ lẻ nhiều nhưng thiếu liên kết chuỗi giá trị. Công nghiệp hỗ trợ yếu, phần lớn nguyên liệu vẫn phụ thuộc nhập khẩu. Các sản phẩm xanh, sản phẩm tích hợp công nghệ còn hạn chế, trong khi xu hướng tiêu dùng thế giới đã thay đổi nhanh.

Đặc biệt, Việt Nam chưa xây dựng được hình ảnh thương hiệu quốc gia cho toàn ngành văn phòng phẩm, khiến việc cạnh tranh với Trung Quốc, Nhật Bản, Đức hay Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn và mở đường phát triển bền vững, bà Nga đưa ra nhiều nhóm giải pháp theo tinh thần "đồng kiến tạo".

Thứ nhất, cần hợp tác giữa doanh nghiệp - Nhà nước - viện nghiên cứu nhằm phát triển vật liệu xanh như nhựa sinh học, giấy tái chế; khuyến khích mô hình sản phẩm tuần hoàn. Nhà nước cần tiên phong sử dụng sản phẩm văn phòng phẩm xanh trong cơ quan, trường học nhằm tạo sức cầu ổn định.

Cạnh đó, đẩy mạnh sản xuất và phân phối thông minh bằng cách ứng dụng công nghệ 4.0, thương mại điện tử xuyên biên giới. "Việc hình thành gian hàng quốc gia trên các sàn Amazon, Alibaba, Shopee Global sẽ giúp sản phẩm Việt đến thẳng tay người tiêu dùng quốc tế," bà Nga đề xuất, đồng thời nhấn mạnh vai trò của một Hiệp hội Văn phòng phẩm Việt Nam để kết nối doanh nghiệp và chia sẻ hạ tầng logistics.

Bà Trần Phương Nga, CEO Tập đoàn Thiên Long, trình bày tham luận ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài ra, cần đồng tài trợ xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu quốc gia. Bà Nga đề nghị tổ chức sự kiện "Vietnam Stationery Week" thường niên và đưa "Vietnam Stationery" vào Chương trình thương hiệu quốc gia Vietnam Value với khẩu hiệu "Inspiring Knowledge - Lan tỏa tri thức Việt". Đây sẽ là bước đi để văn phòng phẩm Việt gắn liền với giáo dục, sáng tạo và đổi mới trên thị trường quốc tế...

"Thiên Long sẵn sàng là hạt nhân kết nối cộng đồng doanh nghiệp trong ngành, cùng xây dựng thương hiệu quốc gia cho văn phòng phẩm Việt.

Khát vọng của chúng tôi không chỉ là phát triển một thương hiệu, mà là biến "Vietnam Stationery" thành biểu tượng quốc gia, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu văn phòng phẩm xanh của Đông Nam Á, qua đó lan tỏa tinh thần hiếu học và tri thức Việt đến bạn bè quốc tế," bà Nga chia sẻ.

Cần chính sách riêng biệt hỗ trợ doanh nghiệp Việt

Nhìn từ góc độ ngành chế biến, xuất khẩu gỗ, ông Nguyễn Chánh Phương, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị AA Corporation, cho biết hiện Việt Nam hiện đã vươn lên là cường quốc xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ thứ hai thế giới, sau Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, ngành công nghiệp gỗ rất cần sự đồng hành của Chính phủ, các ban, ngành để giải quyết các khó khăn, tạo đà phát triển bền vững.

Ông Phương đề xuất phải xây dựng thương hiệu quốc gia ngành gỗ và nội thất Việt Nam, hỗ trợ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp thông qua hội chợ xuất khẩu tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Hội chợ xuất khẩu là công cụ đóng góp vai trò to lớn trong việc phô diễn năng lực của ngành và là đòn bẩy xúc tiến thương mại.

Đề xuất quan trọng khác được ông Phương nhắc tới là phải hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, tài trợ một phần chi phí cho doanh nghiệp đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, gia tăng giá trị cho sản phẩm, từ đó góp phần phát triển chuỗi cung ứng lớn mạnh.

"Đặc biệt, phải nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam so với doanh nghiệp FDI. Số doanh nghiệp FDI ít hơn nhưng đang chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp FDI đã vào Việt Nam khởi nghiệp, trở thành doanh nghiệp lớn, làm giàu trên đất nước ta. Kiến nghị Chính phủ có các chính sách riêng biệt cho nhóm doanh nghiệp nội địa từ chính sách về thuế, vốn; giảm thiểu các rào cản về thủ tục xây dựng, phòng cháy chữa cháy, hoàn thuế… để hỗ trợ doanh nghiệp Việt lớn mạnh, dẫn dắt ngành thay vì khối FDI", ông Phương nhấn mạnh.







