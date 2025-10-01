Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm mỗi lượng vàng miếng SJC 400.000 đồng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên 1,6 triệu đồng, mua vào 136,4 triệu đồng, bán ra 138,4 triệu đồng. Các công ty vàng khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu… cũng tăng giá mua lên 136,4 triệu đồng, bán ra 138,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 135,6 triệu đồng, bán ra 138,4 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC.

Giá vàng không ngừng tăng lên ẢNH: PHẠM HỮU

Tương tự, vàng nhẫn cũng tăng thêm 400.000 đồng, lên mức giá kỷ lục 136 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 133 triệu đồng, bán ra 136 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 131,9 triệu đồng, bán ra 134,9 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 132 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 131,6 triệu đồng, bán ra 134,6 triệu đồng…

Vàng thế giới đã tăng thẳng đứng trong phiên giao dịch châu Âu (chiều 1.10) khi lên 3.894 USD/ounce, tăng 34 USD/ounce. Tổng mức tăng giá trong 30 ngày qua lên gần 400 USD/ounce, tương đương 11,4%. Kim loại quý chỉ còn vài đô nữa là đụng mức giá dự báo 3.900 USD/ounce mà nhiều tổ chức, chuyên gia trước đó đưa ra. Mức này xuất hiện sớm hơn dự báo là vào quý 4.

Vàng tăng giá khi chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau 6 năm khi ngân sách hết hạn vào ngày 30.9. Bất chấp các cuộc thương lượng dồn dập tại Quốc hội Mỹ, vẫn không có bước đột phá nào giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa để đảm bảo ngân sách cho chính phủ Mỹ tiếp tục hoạt động, thời điểm kết thúc năm tài khóa. Thêm vào đó, vàng tăng khi giá USD trên thế giới vẫn tiếp tục đi xuống. Chỉ số USD - Index giảm 0,3 điểm, còn 97,54 điểm. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp đồng bạc xanh mất giá so với các ngoại tệ khác.