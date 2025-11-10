Bắt 2 bị can lừa đảo đầu tư tiền ảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ

Ngày 9.11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Văn Đạt (46 tuổi, trú tại Khánh Hòa) và Phạm Đức Anh (48 tuổi, trú tại Hà Nội) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan điều tra ẢNH: H.P

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ năm 2023, Đạt và Đức Anh cùng một số đồng phạm thành lập Công ty cổ phần Digital Space Việt Nam, do Nguyễn Văn Đạt làm tổng giám đốc, đặt trụ sở tại đường Mễ Trì Thượng (Hà Nội). Dù được đăng ký hợp pháp, nhưng công ty này không hề có hoạt động kinh doanh thực tế, chỉ treo biển tên để tạo vỏ bọc.

Nhóm đối tượng quảng bá rầm rộ rằng công ty đang phát triển dự án công nghệ đào tiền ảo mang tên "Agold", tích hợp công nghệ Blockchain và cho phép người dùng tích lũy đồng tiền điện tử DHT, hứa hẹn sẽ được niêm yết trên sàn quốc tế trong tương lai và có khả năng thanh khoản cao.

Các "nhà đầu tư" được mời gọi mua các gói đầu tư từ 3 - 25 triệu đồng, kèm lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn cùng hoa hồng giới thiệu nếu lôi kéo thêm người mới tham gia.

Chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

Tin vào viễn cảnh làm giàu nhanh, khoảng 400 người trên cả nước đã chuyển tiền cho nhóm của Đạt và Đức Anh để "đầu tư" vào hệ thống Agold. Chỉ trong gần 2 năm (2023 - 2024), tổng số tiền nhóm này huy động lên tới gần 10 tỉ đồng.

Đối tượng Phạm Đức Anh tại cơ quan điều tra ẢNH: H.P

Tuy nhiên, thay vì được sử dụng cho việc đầu tư công nghệ hay vận hành hệ thống khai thác tiền điện tử, toàn bộ tiền của nhà đầu tư bị chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Nhóm Đạt - Đức Anh không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào, mà dùng tiền của người tham gia sau trả lãi và hoa hồng cho người tham gia trước, tạo cảm giác dự án sinh lời để thu hút thêm người mới. Phần còn lại, các đối tượng rút ra tiêu xài cá nhân, chiếm đoạt trọn vẹn số tiền góp vốn.

Theo Công an TP.Hải Phòng, hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tổ chức mô hình "đa cấp ảo", lợi dụng mạng internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân khác trong đường dây.

Công an TP.Hải Phòng cũng đề nghị những người dân từng tham gia đầu tư hoặc có thông tin liên quan đến dự án "Agold" của Công ty Digital Space Việt Nam nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo để phối hợp điều tra, thu hồi tài sản cho các bị hại.