Thời sự

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn trong chùa ở Đồng Nai

Huy Đạt
Huy Đạt
16/12/2025 15:27 GMT+7

Sau hơn 2 năm lẩn trốn, đối tượng diện truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Hưng bị Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một ngôi chùa ở Đồng Nai.

Ngày 16.12, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ, di lý thành công Nguyễn Hữu Hưng (46 tuổi, xã Điện Bàn Tây, TP.Đà Nẵng) từ Đồng Nai về Đà Nẵng để điều tra các hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Hữu Hưng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm từ ngày 11.1.2023.

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm lẩn trốn trong chùa ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Nguyễn Hữu Hưng (46 tuổi, xã Điện Bàn Tây) sau hơn 2 năm trốn truy nã

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, năm 2021, Hưng giả danh Phó giám đốc Công ty Hưng Nguyễn, sử dụng giấy ủy quyền có chữ ký giả mạo để ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với Công ty P.B.D, qua đó lừa đảo chiếm đoạt gần 2,7 tỉ đồng. Đến nay, Hưng còn nợ hơn 880 triệu đồng.

Số vật liệu chiếm đoạt được, Hưng tiếp tục sử dụng để thi công một dự án tại H.Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam cũ), nhận gần 4 tỉ đồng từ chủ đầu tư rồi bỏ dở công trình, vi phạm hợp đồng.

Kết luận giám định xác định, chữ ký của giám đốc Công ty Hưng Nguyễn trên giấy ủy quyền là giả mạo, đủ căn cứ cấu thành tội phạm. Sau khi gây án, Hưng thay đổi họ tên, lẩn trốn tại các cơ sở tôn giáo ở phía nam.

Ngày 15.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã phối hợp với Công an xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Hữu Hưng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, sau hơn 2 năm trốn truy nã.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phá chuyên án, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại TP.HCM

Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an TP.HCM bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

